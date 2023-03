Suomessa tulisi seuraavalla hallituskaudella säätää ammattiliitoille kanneoikeus ja kiristää työmarkkinarikollisuuden rangaistavuutta.

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Maria Rautanen heitteli mielipidekirjoituksessaan (SK 29.3.) ilmoille nipun paikkaansa pitämättömiä väitteitä ay-toiminnasta vailla pienintäkään yritystä perustella niistä ensimmäistäkään.

Toisin kuin Rautanen väittää, paikallinen sopiminen on jo nykyisellään mahdollista, ja sitä tehdään onnistuneesti kaiken aikaa ympäri Suomen. Kokoomuksen tavoite vain on mahdollistaa työntekijän kannalta haitallinen sopiminen, jota liittojen neuvottelemat työehtosopimukset osaltaan estävät.

Toiseksi hän väittää ammattiliittojen valvonnan ja säätelyn estävän valtion talouskasvua. Tulee huomata, että ammattiliitot sopivat työehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa, jolloin syntyvät sopimukset ovat kompromisseja työehdoista, jotka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet.

Ammattiliitot huolehtivat osaltaan, etteivät työnantajat lipeä näistä sopimuksista.

Kun yksi työnantaja jättää noudattamatta näitä yhteisiä sopimuksia, esimerkiksi maksamalla työntekijöille pienempää palkkaa tai jättämällä muita velvollisuuksiaan hoitamatta, sen lisäksi, että se kurjistaa työntekijän asemaa, tuo se kyseiselle yritykselle epäreilua kilpailuetua asiansa kunnialla hoitaviin yrityksiin nähden.

Suomessa tulisikin seuraavalla hallituskaudella säätää ammattiliitoille kanneoikeus ja kiristää työmarkkinarikollisuuden rangaistavuutta.

On siis sekä työntekijän, yritysmaailman ja yhteiskunnan etu, kun meillä on vahvat ammattiliitot, joiden on osaltaan mahdollista puuttua yhteisten pelisääntöjen rikkomisiin ja siten viedä Suomea kohti reilua ja hyvinvoivaa huomista.

Janne Koivisto

Pääluottamusmies

eduskuntavaaliehdokas (vas.)

Kankaanpää