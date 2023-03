Meri-Porissa on hienoja maisemia, mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan paikkoja, joissa paikalliset ihmiset pääsevät aidosti kohtaamaan toisensa. Monet palvelut kun on viety pois, kirjoittaja huomauttaa.

Paljon siteeratussa Hyvinvoinnin ulottuvuuksia -tutkimuksessaan vuodelta 1976 Erik Allardt tarkasteli hyvinvointia kolmen ulottuvuuden kautta: having, loving ja being. Having viittaa elintasoon, loving ihmisten välisiin yhteisyyssuhteisiin ja being itsensä toteuttamiseen.

Ryhtyessäni syksyllä 2022 tutkimaan kaanaalaisten ja mäntyluotolaisten käsityksiä hyvinvoinnista huomasin, että he puhuvat ensisijaisesti hyvinvoinnin loving-ulottuvuudesta.

Useimmat ihmiset, joihin olen tutustunut, ovat ikääntyneitä, tyypillisesti yli 60-vuotiaita. He ovat näillä alueilla syntyneitä tai varhain sinne muuttaneita ja paikkaan kiinnittyneitä. Joka tapauksessa heidän kokemuksessaan on läsnä kotiseudun elämän arjen muutokset usean vuosikymmenen ajalta.

Juuri nyt he muodostavat myös alueen asukkaiden enemmistön. Ei siis ole tulevaisuudenkaan kannalta lainkaan yhdentekevää, millaisena alueen hyvinvoinnin edellytykset ja ongelmat heidän kokeminaan näyttäytyvät.

Mikä sitten korostuu, kun mäntyluotolaiset – tai useammin silti uniluotolaiset, kuten he itse sanovat – ja kaanaalaiset yhteisyyssuhteista puhuvat? Esille nousevat ennen muuta kaipuu väriä ja merkityksellisyyttä arkiseen elämään tuoviin kohtaamisiin sekä sosiaaliseen elämään ylipäänsä.

Mäntyluodossa ja Kaanaassa jo 30 vuoden aikana hiljalleen syventynyt rakennemuutos on koskettanut niin paikallisyhteisöjä kuin perheitä, ystävyyssuhteita ja työyhteisöjä.

Teollisuuden ja työpaikkojen lisäksi ovat paikallispalvelut lähteneet toinen toisensa jälkeen ja sitä kautta paitsi se, että palveluiden saavutettavuus on heikentynyt, myös kohtaamiset ja sosiaalisen kanssakäymisen paikat ovat hiipuneet.

Ihmiset nauttivat paljon luonnon rauhasta ja maisemista, lenkkeilevät koiriensa kanssa, lähettävät läheisilleen Whatsapp-viestejä ja viettävät aikaa somea seuraten. Fyysisiä, spontaaneja ihmisiin törmäämisiä sekä tiloja ja tilaisuuksia siihen on omassa lähiympäristössä aina vain vähemmän.

Rakkauden, välittämisen ja huolenpidon vastavuoroisuus käy vaikeaksi, jos mahdollisuudet todelliseen kanssakäymiseen käyvät vähiin. Perus- ja yhteisöpalvelujen vetäytyminen poistaa myös niitä arkisia puitteita, joissa luonnolliset kohtaamiset olisivat mahdollisia.

Uhkana on, että jäljelle jää katkeruutta, menetyksen tunteita ja suoranaista epätoivoa.

Meri-Porissa on aktiivisia yhdistyksiä, jotka ovat taistelun ja yhteisöllisyyden yrittämisen asialla. Ne kokoontuvat säännöllisesti, nostavat esiin yhteisiä huolia ja taistelevat oikeudenmukaisuuden, alueen luontoarvojen, elinvoiman ja kestävyyden puolesta. Ne myös tekevät talkootyötä ja järjestävät tapahtumia.

Tämä kaikki pyrkii luomaan ainakin hetkeksi illuusiota yhteisöllisyydestä ja jatkuvuudesta myös houkuttelemalla mukaan alueilta muualle lähteneitä. Nämä ponnistelut tuskin kuitenkaan korvaavat kaipuuta arkisiin ja luonnollisiin kohtaamisiin, joita paikallinen palvelutarjonta on aikaisemmin mahdollistanut.

Paikallispalveluiden turvaamisessa on siis kysymys myös arkisten kanssakäymisen tilojen turvaamisesta. Erityisen tärkeäksi tämä kysymys näyttää muodostuvan niillä alueilla, jotka ovat etäämmällä kasvukeskuksista.

On myös vaikeaa ja kuluttavaa olla koko ajan taistelukannalla. Taistelu ei tuota ihmisille iloa ja tyytyväisyyttä, vaan kuluttaa voimia ja hyvinvointia.

Jaanika Kingumets

Kirjoittaja työskentelee sosiaaliantropologian tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Porin yksikössä Porin yliopistokeskuksessa.