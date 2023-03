Tein vaalikoneen ja tulos on… mitä? Kuka tämä ehdokas on? Fiksuja ajatuksia, mutta joku pienpuolue! Eihän sieltä voi päästä läpi?

Äänestä (pien)puoluetta ja äänesi menee hukkaan? Näinhän meille on aina väitetty, mutta tällä kertaa asia ei olekaan niin. Jo pelkästään termi ”pienpuolue” on hieman tarkoitushakuinen ja sillä pyritään luomaan mielikuva mitättömästä puuhastelusta, johon ei kannata sekaantua.

Eikä nyt ainakaan haaskata ainoaa ääntään, sitä mahdollisuutta vaikuttaa edes jotenkin sinun elämääsi koskevaan päätöksentekoon. Suomalainenhan haluaa aina mielellään olla ”voittajien” puolella.

Pieni vai uusi? Miksi ei puhuta vain uusista puolueista?

Tässä unohdetaan se tosiasia, ettei mikään puolue synny suurena. Kaikki alkaa aina jostain.

Ei siitä niin monia eduskuntavaaleja ole, kun yksi nykyisistä suurista puolueista oli pieni, ensin yhdellä, sitten kolmella kansanedustajallaan.

Nyt eduskuntavaaleissa 2023 on mukana merkittävä uusien puolueiden vaaliliitto. Vapauden liitto rp:n kokoama vaaliliitto on Suomen poliittisen historian suurin uusien puolueiden vaaliliitto.

Valtakunnallisessa ehdokasasettelussa vaaliliitolla on 180 ehdokasta 217 mahdollisesta. Täydet tai lähes täydet ehdokaslistat löytyvät useimmista vaalipiireistä. Vertauslukuvaalissa tämä nostaa Vapauden liiton vaaliliiton samalle lähtöviivalle vanhojen puolueiden kanssa. Esimerkiksi kristillisdemokraateilla on valtakunnallisesti 188 ehdokasta.

Toinen väittämä on se, että uusi (pien)puolue ei voi saada ehdokkaitaan läpi, Suomessa käytössä olevassa d'Hondtin vaalitavasta johtuen. Vaikeaa se onkin ollut, koska järjestelmä on omiaan suosimaan isoja puolueita tässä vertauslukuvaalissa.

Kyseessä onkin monella tapaa ”puoluevaali” ja merkittävälläkin äänimäärällä yksittäinen huippuehdokas voi jäädä valitsematta. Hän saa paljon henkilökohtaisia ääniä, mutta ei silti mene läpi. Vertausluku jää liian pieneksi ja ohi voi mennä isomman puolueen ehdokas pienemmällä henkilökohtaisella äänimäärällä tämän saadessa vetoapua puolueensa muilta äänen kerääjiltä tai ääniharavalta.

Onko tämä todellista demokratiaa? Päätä itse, mutta nyt uusien (pien)puolueiden vaaliliitto kerää myös äänet yhteiseen pottiin, joten listan parhaiden ehdokkaiden läpimenon mahdollisuus on huomattavasti parempi kuin koskaan aikaisemmin.

Näin vaalien alla monet puolueet lupaavat korjata sitä sun tätä sekä tuoda sitä kaivattua muutosta. Kuitenkin unohdetaan mainita, että he itse ovat aikaisemmin olleet mukana siinä päätöksenteossa, tai jopa hallitusvastuussa, josta ongelmat ovat alkaneet.

Kokeneet kansanedustajat mainostavat kokemustaan, mutta mihin sillä on päädytty? Meillä on eduskunnassa aina enemmistö näitä ”kokeneita” kansanedustajia, urapoliitikkoja – ja katsokaa, missä tilassa tämä maa on.

Joskus on todellakin aika vaihtaa. Yritysmaailmassa näillä suorituksilla olisi monille näytetty ovea jo ajat sitten, niin oman kansan edun vastaista päätöksenteko on ollut pitkään.

Jyri Poltto

vaalipäällikkö

Vapauden liitto rp