Esimerkiksi työssäkäynnin tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, silloinkin kun liikkuminen edellyttää omaa autoa.

Kirjoittaja on sitä mieltä, että siirtymän tulevaisuuden autoiluun on oltava oikeudenmukainen ja että perinteisillä autoilla pystytään vielä pitkään hoitamaan työssäkäynti ja arjen kauppamatkat sekä kyläilyt ystävien luona.

Viimeisen vuoden aikana suomalaiset ovat joutuneet kamppailemaan jatkuvasti nousevien elinkustannusten kanssa. Ruoan, asumisen ja liikenteen kustannusten kova hinnannousu laittaa ihmisten ja perheiden taloudet tällä hetkellä todella tiukille. Euroja lasketaan monen keittiön ruokapöydän ääressä iltaisin tarkkaan.

Meille satakuntalaisille liikkuminen on todella merkittävä kuluerä. Tätä ei valitettavasti aina ymmärretä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa julkinen liikenne tarjoaa aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin meillä. Harva meistä Satakunnassa pystyy käymään töissä tai hoitamaan esimerkiksi lasten vapaa-ajan harrastukset ilman autoa.

Satakunnassa oman auton omistaminen on hyvin monelle välttämättömyys nyt ja tulevaisuudessa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö julkiseen liikenteeseen tulisi Satakunnassa panostaa – ilman muuta niin tulee tehdä. Parannusta vaadittaisiin esimerkiksi nuorten mahdollisuuksiin liikkua bussilla kouluihin tai senioreiden asioilla käymiseen.

Auto mahdollistaa sujuvan ja toimivan arjen sekä työssäkäynnin koko maakunnan alueella. Siksi tulevaisuuden päättäjien on ymmärrettävä ihmisten arkea sekä pysyttävä ajanhermolla kustannusten kehittymisestä. Mikäli kustannukset nousevat, tulee päättäjien reagoida. Esimerkiksi työssäkäynnin tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, silloinkin kun liikkuminen edellyttää omaa autoa.

Samaan aikaan meillä Satakunnassa tulee kehittää tulevaisuuden autoilun edellytyksiä panostamalla mm. sähköautojen latausverkoston kehittämiseen. Maakunnan asutus- ja työssäkäyntikeskukset sijaitsevat sähköautojen kannalta optimaalisilla etäisyyksillä. On ollut hienoa huomata, että sähköautot ovat Satakunnassakin yleistyneet ja tätä kehitystä pitää tulevina vuosina edesauttaa.

Selvää kuitenkin on, että monelle meistä autoilijoista sähköautot ovat vielä hintojen vuoksi saavuttamattomissa. Siksi pitää huolehtia siitä, että siirtymä tulevaisuuden autoiluun on oikeudenmukainen ja että perinteisillä autoilla pystytään vielä pitkään hoitamaan työssäkäynti ja arjen kauppamatkat sekä kyläilyt ystävien luona.

Järki on pidettävä päässä ja kokonaiskuva mielessä. Siinä on päättäjillä iso vastuu. Liikkumisen kustannusten hallinnassa pitäminen on yksi iso keino huolehtia ihmisten toimeentulosta näinä haastavina aikoina.

Ari Reunanen

kansanedustajaehdokas (sd.)

Eura