Hyviä näyttöön perustuvia toimintatapoja ei tule hävittää, etenkään apua tarvitsevien kustannuksella.

Kirjoittajat kertovat, kuinka heidän äitinsä on ollut hyvä olla Rinkeplummassa. ”Taitojen hiipuessa hän on saanut vain olla, nauttia muiden seurasta, harrastaa levotonta kulkemistaan. Häntä on ymmärretty.”

Hän nousee tuolilta ylös, kävelee keittiöstä olohuoneeseen ja poimii roskan lattialta taskuun, sinne se unohtuu. Hän istahtaa olohuoneen nojatuoliin, katselee TV:tä, nousee tuolista ylös. Uusi kävelykierros huoneiden läpi, juomalasi siirretään pöydältä, se saattaa päätyä tiskipöydälle, toisinaan vaatekaappiin. Pistäytyminen makuuhuoneessa, takaisin istumaan keittiön tuolille, katselua ikkunasta ja jälleen tuolista ylös.

Tämä on viisiminuuttinen otos Alzheimerin tautia sairastavan äitimme päivästä. Olemiseen on juurtunut levottomuus, kykenemättömyys keskittyä ja huomion kiinnittävät vain tielle osuvat asiat. Kun tielle osuu toinen ihminen, katse nousee ja kirkastuu.

Isämme on toiminut omaishoitajana yhdeksän vuotta. Me lapset olemme hieman avuttomana seuranneet eri paikkakunnalta käsin, kuinka raskasta byrokratiaviidakkoa on luovia tukien, parkkilupien ja kuljetusten saamiseksi.

Vuosikaudet äiti on saanut käydä päivisin kuitenkin Rinkeplummassa, josta itsekin olemme häntä usein hakeneet. Kun kysyy, oliko kivaa, on vastaus aina ollut kyllä.

Pikkuhiljaa sanat päivän aktiviteeteista kertomiseen ovat kaikonneet, mutta tunteisiin on aina jäänyt positiiviset muistijäljet ja hymyt päivästä. Äitin on ollut hyvä olla Rinkeplummassa. Taitojen hiipuessa hän on saanut vain olla, nauttia muiden seurasta, harrastaa levotonta kulkemistaan. Häntä on ymmärretty.

Isällemme palveluseteli Rinkeplummaan on ollut työssäkäynnin mahdollistava oljenkorsi.

Ehdotus digitaalisista palveluista Rinkeplumman asiakaskunnalle tuntuu absurdilta dystopiaa lähentelevältä skenaariolta, jossa laitteita käyttämään kykenemättömät muistisairaat vaeltavat päiväsaikaan kotiinsa suljettuina. Päälle on jätetty kelmeä ruutu, jolta ohjaajat latelevat jumppaohjeita satunnaisesti ruudun eteen osuville vaeltajille.

Ymmärrys laitteista hiipuu muistisairaalla nopeasti, ymmärrys ihmisestä pysyy. Toisen ihmisen läsnäolo avaa jälleen yhteyden tämän maailman ja sairaan välillä.

Kuten Marja Lehdonmäki tuo kirjoituksessaan (SK 26.3.) esille, hyviä näyttöön perustuvia toimintatapoja ei tule hävittää, etenkään apua tarvitsevien kustannuksella.

HVA:n päätös lakkauttaa Rinkeplumma työntää muistisairaita kauemmas oman unohduksensa maailmaan, samalla, kun se repii omaishoitajien arkea entistä enemmän rikki.

Vaikka äitimme polku viekin jo kohti tuettua palveluasumista, särkyvät sydämemme nykyisten ja tulevien omaishoitajien puolesta, joiden mahdollisuuksia hoitaa rakastettuja puolisoitaan ja vanhempiaan kotona hävitetään.

Alina Rapin, Fanni Suvila ja Sofia Suvila

tyttäret

Helsinki