Suomessa on lähes 300 000 yritystä (2020 pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous), joista 93,1 prosentilla on alle kymmenen työntekijää, 69 prosenttia on yksinyrittäjiä ja 35 prosenttia on naisia.

Lähes jokaisella ihmisellä on tuttu tai lähipiirissä yrittäjänä oleva henkilö. Hän voi olla hieroja, fysioterapeutti, parturi/kampaaja tai joku muu vastaava yksinyrittäjä, joka saa yrityksensä kautta tuloja ja maksaa niillä laskunsa ja palkkansa ja veronsa. Lisäksi on yrittäjiä, jotka toimivat työnantajana muutamalle työntekijälle.

Näille kaikille yrittäjille on ominaista se, että he tekevät pitkää työpäivää, kesälomien sijaan pidetään vapaapäiviä silloin tällöin. Kirkolliset arki- ja juhlapyhät ovat monelle yrittäjälle lähes ainoa hengähdystauko tai rästitöiden ajankohta.

Yrittäjät ovat arvokkaita yhteiskunnan pilareita ja tekevät kaikkensa, jotta voivat maksaa työntekijöilleen palkkaa sekä valtiolle veroja sekä tietenkin itselleen palkkaa sen mukaan mitä tulee jäämään viivan alle.

Työntekijän palkka on todellisuudessa 1,5 kertainen kun siihen on huomioitu pakolliset maksut päälle. Lisäksi yrittäjät maksavat yrittäjän eläkemaksua 24,10–25,60 prosenttia, joka tuottaa monelle pienyrittäjälle harmaita hiuksia koska on kyse tuhansien eurojen maksuista, joita ei voi veloittaa palveluissa vaan rahat on saatava jostain muualta eli yrittäjän omasta palkasta.

Työntekijän jaksamisesta pitävät huolta työsuojeluviranomaiset, työterveys sekä ammattiliitot. Työntekijöille on tarkkaan säädetty työajat, palkat, lomat ja muut työsuhteeseen kuuluvat edut.

Yrittäjän kohdalla yleensä perhe ja ystävät kantavat huolta yrittäjän jaksamisesta. Lisäksi löytyy yrittäjäyhdistyksiä, joihin liittymällä saa tukea ja maksuttomia palveluja oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Kuitenkin yleensä yrittäjyyteen kuuluu ainakin jonkin verran painetta ja stressiä. Monella yrittäjällä on huolta huomisesta eritoten näinä aikoina, jolloin yritystoiminnasta itsestään riippumattomat syyt vaikuttavat liiketoimintaan.

Perheenjäsenet ja ystävät tietävät millaista se on kun lähipiirissä on yrittäjä. Häntä ei usein näe ja aina ajatuksissa on päällimmäisenä raha-asiat, miten yrittäjä saa maksettua itselleen palkkaa ja yrityksen laskuja. Niin ja tietenkin omat elämiskulut ja laskut pitää maksaa tuosta palkasta.

Monesti yrittäjä on ottanut velkaa yritystoimintaan, jotta on saanut bisnekset alkuun ja tuo velkakin saattaa viedä yrittäjän löysään hirteen, koska ne on maksettava ajallaan niin kuin kaikki muut laskut.

Yrittäjät ovat lähteneet tähän maksumiehen rooliin, ja yhteiskunta voi käyttää näitä yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään saatuja veroja omiin menoihinsa.

Moni saattaa sanoa, että ”Se joka leikkiin lähtee, niin leikin kestäköön” eli yrittäjä on itse valinnut tiensä. Onneksi moni ihminen on valinnut yrittäjyyden, ja vaikka jopa puolet yrityksistä lopettaa seitsemän vuoden jälkeen, puolet on edelleen pystyssä.

Toisille yrittäjille oma yritys on myös elämäntapa ja -sisältö ja se on hienoa sekä antoisaa. Toisena ääripäänä on työkykynsä, rahansa ja elämänilonsa menettänyt loppuun palanut yrittäjä.

Jos pienyrittäjän ansio- ja tuloverotukseen aiotaan tehdä muutoksia, niin ainoastaan vain pienempään suuntaan.

Jokainen ihminen tarvitsee uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen, myös me yrittäjät.

Tiina Huhtala

yrittäjä

kansanedustajaehdokas (kd.)

Pori