Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti keskiviikkona 22.3. yksimielisesti ”mitätöidä” lippakioskin rakennusluvan. Oman näkemykseni mukaan kyseessä oli viranomaistahojen (rakennusvalvonta ja ely) kompromissi, jolla estetään kallis ja pitkä valituskierre oikeuskäsittelyineen.

Hyvä siis niin. Toisaalta taas Kirjurinluodon kehittäminen pitkittyy, ja Porin kehityksen jarruttajat ilakoivat. Rahaa palaa tässäkin vaihtoehdossa – siis rahaa palaa, ei säästy. Puheet siitä, että nyt säästyi rahaa, kun kioskia ei tullut, eivät pidä paikkaansa. Toivoohan sitä tietenkin, että jatkossa tekninen lautakunta saisi hinnat kohdilleen.

Kirjurinluodon kehittäminen kyllä jatkuu. Kioskit, saunat ja muut palvelut ovat edelleen keskiössä. Porilainen päätöksenteko on ollut takkuilevaa ja pikkusieluista, jopa oman edun tavoittelua. Se harmittaa, sillä vain yhdessä tätä kaupunkia saadaan vietyä eteenpäin. Elinvoimaisuus on kaikkien etu, ja siihen ajatukseen on helppo yhtyä.

Anssi Salmi

elinvoima- ja ympäristolautakunnan pj. (ps.)

Pori