Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolaissa määritelty palvelu, joka tähtää sosiaalisen toimintakyvyn kohentumiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Aikaisemmin sosiaalisen kuntoutuksen osallistujille on sosiaalitoimesta voitu myöntää käyntipäivistä kannustusrahaa, joka on ollut esimerkiksi seitsemän euroa päivältä.

Vaihtoehtoisesti esimerkiksi harrastaminen on mahdollistettu vaikkapa sali- tai uimahallikortin muodossa. Lisäksi on voitu myöntää rahaa bussikorttiin, jotta kulkeminen sosiaaliseen kuntoutukseen on ollut mahdollista.

Satakunnan hyvinvointialueen tuomat muutokset näkyivät 1. maaliskuuta alkaen, kun hyvinvointialue ei enää myöntänyt kannustusrahoja uusissa sopimuksissaan sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Näissä tyypillinen sopimusaika on kolme kuukautta. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelua tarjotaan edelleen hyvinvointialueen asukkaille, mutta kannustimet, jotka ovat auttaneet ihmisiä motivoitumaan paikalle saapumiseen, on poistettu.

Mietin itse mielessäni, että jos olisin elämästä pahasti syrjäytynyt syystä tai toisesta, niin olisiko minulla motivaatiota toiminnassa käymiseen ilman minkäänlaista rahallista kannustusta?

Olisinko valmis kävelemään, pyöräilemään tai omasta pienestä rahasta kustantamaan bussilipun toimintaan pääsemiseen?

Hyvinvointialueen tekemät muutokset hankaloittavat niin syrjässä olevien ihmisten elämää kuin myös sosiaalityötä tekevien ihmisten työtä. Miten motivoida ihminen toimintaan ilman kunnollista kannustinta?

Sosiaalisen kuntoutuksen kannustusraha on toiminut monelle ihmisille motivaattorina kotoa liikkeelle lähtemiseen ja paikalle saapumiseen. Ihmisen ylittäessä osallistumisen kynnyksen, on hänellä mahdollisuus olla osana yhteiskuntaa. Kannustusraha on toiminut monelle hankalassa tilanteessa olevalle ihmiselle porkkanana palata takaisin osallisuuden ja yhteiskunnan pariin.

Onko sosiaalisen kuntoutuksen kannustusrahoihin liittyvällä säästöpäätöksellä otettu huomioon, kuinka paljon sosiaaliseen kuntoutuksen kannustimien karsiminen voi lisätä valmiiksi kuormittuneiden tahojen, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä päivystyksen asiakasmääriä?

Meeri Ahola

ohjaaja, Porin Sininauha ry