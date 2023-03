"Porissa kehittäminen tarkoittaa ainutlaatuisten luontoarvojen pilaamista ja vanhojen kauniiden rakennusten purkamista – Kirjuriluodon ja Yyterin lisäksi nyt on hyökätty Kallon kimppuun”

Pitäisikö Kalloa kehittää palvelemaan matkailua vai rauhoittaa kaikelta ylimääräiseltä? Tämä on puhuttanut tekstaripalstalla viime aikoina.

Älkää nyt vaan alkako purkamaan Yyterin Meriravintolaa kesäksi, kun sesonki on juuri ovella. Mitä hölmön hommaa! Mikä kiire on aina purkaa? Kirjurinluodon kioski varoittava esimerkki. Kioskin mallin voisi ottaa Kirjurin kesäkahvilasta, pienoiskoossa.

Eikö Porissa tosiaankaan osata rakentaa Kirjuriin "kioskia" silmää miellyttävään tyyliin, kuten Kirjurin ravintola? Lippakioskihan on jo torilla muistona tämän ajan "tyylistä".

Porissa kehittäminen tarkoittaa ainutlaatuisten luontoarvojen pilaamista ja vanhojen kauniiden rakennusten purkamista. Kirjuriluodon ja Yyterin lisäksi nyt on hyökätty Kallon kimppuun. Juuri se kaunis luonto näihin paikkoihin vetää ihmisiä, eikä joka paikassa tarvitse olla muutenkin ylipainoiselle porukalle tarjolla epäterveellistä ruokaa ja juomaa käden ulottuvilla. Eväät mukaan, jos on tarvetta.

23.3. oli työttömistä kirjoitus ”miksi eivät mene töihin”. Sen tietää jokainen työtön, jolla on ulosottovelkaa. Ei kannata ennen kuin tulee muutos niin, että velallinen saisi lyhentää maksuvaransa mukaan ulosottovelkaa. Kaikki on kallista, eläminen, ruoka ja muu.

Kyllä on suomalainen nuoriso fiksua ja ymmärtäväistä, kun ei halua halpatyövoimaa heikentämään ja huonontamaan heidän työolojaan. He ymmärtävät, että suomalaisten on pidettävä suomalaisten puolta. Olen ylpeä heidän äänestystuloksestaan.

Kun Sanna Marin sanoi, että perussuomalaiset suljetaan yhteistyön ulkopuolelle, niin tuli mieleen, että noin toimii koulukiusaaja.

Sdp kannustaa löhöilyyn, velanottoon ja yhteiskunnan tukien varassa elämiseen. SDP:llä ei ole mitään tarjottavaa pienyrittäjille ja omillaan toimeentuleville. Äänestämässä on käyty 30 vuotta. Mitään havaittavaa parannusta tai kehitystä ei ole tapahtunut valtion ja kunnan toiminnoissa.

Kaksi vuosikymmentä sitten Lipponen kävi kertomassa Yhdysvalloissa, että Suomi liittyy Irakin sotaan – tai ainakin asia siellä niin tulkittiin. Nyt on jälleen Suomen pääministeriä ymmärretty ulkomailla väärin? Tuleekohan tästäkin asiasta vielä valtiosalaisuus?

Miksi monet kokoomusehdokkaat haluavat kannabiksen vapauttamista? Eikö meillä ole huumeongelmia ennestään tarpeeksi?

Kellotin häijyyttäni Lounais-Suomen alueuutiset kuuden jälkeen: 1.55 minuuttia Puoli seitsemän tänään, 5.02 minuuttia alueuutisia (kaksi valtakunnan uutisten uusintaa, yksi paikallinen ja sää) ja noin 2 minuuttia tulevien ohjelmien mainosta. Olen todella pettynyt Ylen ohjelmiin. Ylä-Anttila Raumalla käydessään kehui alueuutisten kehittämistä. Ei ole tapahtunut. Mihin voin valittaa?

Hyvät Satakunnan kansanedustajaehdokkaat, älkää luvatko uusia työpaikkoja maakuntaamme, koska tekijöitä ei löydy nykyisiinkään.

Duunari

Minunkin mielestäni voitaisiin luopua kummallisesta esihenkilö-nimikkeestä. Otetaan käyttöön selkeä esinainen-titteli. Sopinee kaikille, eihän tässä sukupuoleen viitata.

Kerran tällä palstalla oli positiivishenkinen tekstari, mutta siitä on jo aikaa.

Kyllä nähtiin tiistaina puheenjohtajatentin isojen puolueitten loppuosan mölykonsertti, en saanut mitään selvää. Hävetti. Äänestäjien aliarvioimista. Juontajan pitää puuttua mölinään.