Satakunnan menestys perustuu kilpailukykyyn, hyvinvointiin, osaamiseen ja kansainvälisyyteen. Virkistämme Satakunnan vetovoimaa yhteistyössä. Turvaamme yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälistymisen sekä kehitämme koulutusta muun muassa muuntokoulutuksin. Houkuttelemme Satakunnassa kasvaneet asiantuntijat, lääkärit, hoitajat ja heidän puolisonsa perheineen takaisin kotiin mielenkiintoisten töiden ja oman turvaverkon pariin.

Satakunnan veto- ja pitovoimatekijöitä ovat hyvä arki idyllisessä ympäristössä, monipuoliset palvelut, laadukkaat harrastukset ja pääkaupunkiseutua edullisemmat asumiskustannukset. Kun nämä tekijät ovat kunnossa, Satakuntaan sitoudutaan sydämellä.

Pitovoiman perustana on asukkaiden hyvinvointi ja sen edistäminen kaikin tavoin. Varmistamme Satakunnan hyvinvointialueen Satasairaalan olemassaolon. Erityistason palveluita tarjoavan Satasairaalan sydän on ns. kuuma sairaala, joka tarjoaa meille satakuntalaisille vuoden jokaisena päivänä ja hetkenä ne palvelut, joita tarvitaan äkillisesti sairastuttua. Kuuman sairaalan muodostavat päivystysalue, teho- ja sydän ja muut valvontaosastot eri potilasryhmille, leikkaussalit ja näihin toimintoihin kiinteästi liittyvät tukipalvelut. Nykyisissä kuuman sairaalan tiloissa on suuria korjauspaineita ja tilat eivät vastaa enää ajan haasteisiin. Uusia, entistä parempia toimintatapoja suunniteltaessa lähtökohtana on asiakaslähtöisyys.

Sairaalan olemassaolon tärkein edellytys on osaava henkilökunta. Hyvät työolosuhteet nykyvaatimusten mukaisissa tiloissa on houkuttelevat ja innostavat mielenkiintoisen työn ohella.

Suomessa sairaalarakentamiseen on viimeisen vuosikymmenen aikana panostettu huomattavasti. Jyväskylään ja Kajaaniin on rakennettu kokonaan uusi sairaala, Hämeenlinnaan on uusi sairaala rakenteilla. Lähes jokaisessa sairaalassa on tehty erittäin mittavia investointeja, suurempia kuin Satakunnassa.

Kun haluamme, että meillä on tulevaisuudessakin edelleen laajan päivystyksen, tasokkaita palveluja tarjoava opetussairaala, on kuuman sairaalaan investointi elinehto. Kysymys kuuluu: haluammeko, että meillä on Satakunnassa oma laajan päivystyksen sairaala vai haluammeko lähteä tulevaisuudessa hakemaan tarvitsemiamme palveluita esimerkiksi Turusta tai Tampereelta? Toimiva arki tehdään yhdessä.

Mari Kaunistola

ekonomi, poliisi

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Pori