Tämän viikon tiistaina, 21. maaliskuuta vietettiin YK:n rasisminvastaista päivää. Päivä kunnioittaa myös Etelä-Afrikan Sharpevillessä vuonna 1960 koetun verilöylyn uhrien muistoa. Viikkoa, jolle päivä osuu, vietetään rasisminvastaisena viikkona.

Tänä vuonna syvennytään erityisesti työelämän rasismiin, joka ilmenee useimmiten työyhteisön asenteissa, etenemismahdollisuuksissa ja palkkaukseen liittyvänä syrjintänä.

Rasismi-aihetta voinee lähestyä monesta eri näkökulmasta, kuten omista kokemuksista tai historian julmuuksista. Tämän tekstin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta rasismin erilaisista esiintymismuodoista. Tässä tiivis paketti siitä, mitä jokaisen tulisi tietää rasismista.

Rasismilla tarkoitetaan oletetun ihmisryhmän arvottamista muita alempiarvoisemmaksi esimerkiksi etnisen taustan, ihonvärin, kansallisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

Rasismilla on monta tasoa, kuten mikroaggressio, aggressio ja rakenteellinen rasismi.

Mikroaggressio on sellaista loukkaavaa käytöstä tai toimintaa, joka on asiayhteydessään rasistinen ja vahvistaa vähemmistöön kohdistuvia stereotypioita. Se voi olla myös tahatonta, ajattelemattomuudesta johtuvaa käytöstä, esimerkiksi kysymistä, mistä ihminen oikeasti on kotoisin, kun oletetaan kaikkien suomalaisten näyttävän samalta.

Aggressio taas pitää sisällään esimerkiksi huutelun, nimittelyn, rasistiset vitsit ja vihapuheen – myös somessa. Aggressioon lukeutuu myös fyysinen väkivalta.

Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan yhteiskunnan järjestelmiin piiloutuvaa rasismia, kuten vierasperäisen nimen perusteella syrjimistä työelämässä tai asuntomarkkinoilla.

Rasismi on rikoslaissa määritelty rangaistava teko nojaten perustuslaissa kaikille taattuun yhdenvertaisuuteen.

On tärkeää tunnistaa rasismin eri muodot, jotta ensinnäkään ei itse syyllistyisi siihen, ja toiseksi, jotta pystyy omalla toiminnallaan puuttumaan rasismiin ja ennaltaehkäisemään sitä.

Kannattaa siis hankkia aiheesta lisätietoa. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin nettisivuilla on paljon tietoa rasismista ja sen ehkäisyn keinoista. Rasismi aiheuttaa uhrilleen syvää pahaa oloa ja jättää pahimmillaan elinikäiset traumat.

Kukaan ei halua kokea rasismia. Miksi siis tekisimme toisen elämästä kurjaa omien ennakkoluulojemme tähden ja vieläpä sellaisesta syystä, johon tämä ei voi itse vaikuttaa? Toisaalta, miksi suljemme itseltämme loistavan mahdollisuuden tutustua toisiin ihmisiin?

Ajatelkaa, miten paljon hyvää maailmassa ja ihmisissä lopulta onkaan, ja miten paljon uusia ajatuksia, näkökulmia ja asioita - reseptien vaihtamisesta tai kielen oppimisesta alkaen – voimme erilaisilta ihmisiltä saada.

Pidetään huolta toisistamme ja kunnioitetaan toinen toistemme erilaisuutta, sillä erilaisuus todella on rikkaus. Hyvää rasisminvastaista jokaista viikkoa.

Eemeli Komulainen

SPR Euran osasto, nuorten ryhmä