Kahden nuoren miehen äitinä olen erittäin huolestunut lasten ja nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin.

Terapiaan tulee päästä nopeasti ja ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa huomattavasti enemmän. Koronapandemian aikana liian monet nuoret syrjäytyivät ja ahdistuivat. Pandemia eristi nuoret toisistaan ja harrastuksista. Masentuneisuus on yleistynyt, eikä vastoinkäymisiä usein osata käsitellä tunnetasolla.

Nuoret ovat vastuullisia. He tuntevat huolta globaaleista ympäristöasioista. Nuoria ei silti saa pelotella ilmastohysterialla. Hiilidioksidin pelätään olevan myrkkyä, vaikka todellisuudessa se on elinehto kasvien kasvulle. Ilmakehässä sitä on edelleen 0,04 prosenttia. Suhteellisuudentajua ei sovi unohtaa.

Yleistyneet ovat myös nuorten tyttöjen syömishäiriötyyppiset ongelmat. Eläinkunnan tuotteet koetaan pahaksi, jolloin aterian ravintosisältö jää usein liian suppeaksi. Kouluissa kasvisruokapäivät ovat hyviä, mutta silloinkin on muistettava, että ruoka on riittävän täyttävää ja ravitsevaa. Nuori ei saa sortua epäterveellisiin herkkuihin nälän torjumiseksi.

Nuoria tulee ottaa mukaan enemmän kaikenlaisiin työllisyyskokeiluihin. Nuori ei saa tuntea olevansa kuluerä. Nuoren pitää tietää, että hän on välttämätön palanen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteissa. Kannustetaan nuoria kotona mukaan kotitöihin, jo pienestä pitäen. Annetaan nuoren tuntea itsensä tärkeäksi. Pienestä palkkiosta hänet voidaan saada jopa ahkeraksi. Ahkeruus ja siitä palkitseminen on tervettä mielen sosioekonomista kehitystä.

Maria Rautanen

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

diplomi-insinööri, yrittäjä

Pori