Satakunnan Kansa julkaisi 18. maaliskuuta alueellisen vaaligallupin, jossa ennustetaan Satakunnan kahdeksan todennäköistä läpimenijää.

Lehden alueellisen vaaligallupin historia on varsin pitkä, ja olin sitä aikanaan hankkimassa ja organisoimassa. Tutkimuslaitos Norstat on aina tehnyt vakuuttavaa työtä, ja ennusteen onnistumisprosentti on ollut hyvä. Osaksi tähän varmasti vaikuttaa vaalipiirin pienuus ja tiettyjen ehdokkaiden vahvuus ja vaihtumattomuus.

Kirjoitukseni aiheena on Satakunnan poliittisten piirijärjestöjen yhteinen vetoomus vuodelta 2007. Siinä vedottiin, että Satakunnan Kansa lopettaisi vaaligallupeiden teon tai niitä ei ainakaan julkaistaisi aivan vaalipäivän aattona. Vetoomuksen oli organisoinut Satakunnan kokoomuksen silloin toiminnanjohtaja Jenny Haukio, ja allekirjoittajina olivat kaikki piirijärjestöjen johtajat kommunisteista kokoomukseen.

Perusteena vetoomuksessa oli, että gallup-tulos vääristää vaalitulosta, koska se vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen. Kun maakunnan johtava sanomalehti julkaisee ”tuloksen” jo ennakkoon, sillä ohjaillaan ihmisten äänestyskäyttäytymistä.

Toimituksessa olimme tyrmistyneitä asiasta, ja ihmettelimme tällaista yritystä kaventaa lehdistön vapautta. Gallup-käytäntöä emme muuttaneet.

Jälkeenpäin olen asiaa usein vaalien alla miettinyt ja tullut siihen tulokseen, ettei Haukion ja kumppaneiden kirjelmä ollut aivan aiheeton.

Esimerkiksi vuoden 2007 vaaleissa galluptulos ennusti Juha Korkeaojan putoamista eduskunnasta. Hänen vaalipäällikkönsä Aulis Laakso kertoi myöhemmin, kuinka hän nopeasti organisoi suuren puhelinkampanjan Korkeaojan hyväksi ja äänestäjille soiteltiin jopa yötä myöten. Korkeaoja meni läpi, mutta ilman tätä kampanjaa hän ehkä olisi pudonnut.

Nykyisin Helsingin Sanomat ja Yle tekevät jatkuvaa puoluetason yleistä kannatusgallupia. Toki silläkin saattaa olla vaikutuksensa äänestyskäyttäytymiseen, mutta tuskin niin paljon kuin selkeillä henkilögallupeilla. Joissakin maissa on niin sanotut ovensuukyselyt ja ennusteet kielletty kokonaan.

Vaaligallupien kieltäminen ei ole hyväksyttävää, mutta tietynmittainen rauhoitusaika ennen äänestyspäivää voisi olla hyvä asia.

Satakunnan Kansan lauantain gallup jättää ”rannalle jääville” vielä pari viikkoa aikaa loppukiriin.

Tapio Vallin

Satakunnan Kansan ex-päätoimittaja

Pori