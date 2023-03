Suomalaisilla on rahasta tiukkaa. Silti EU-parlamentti esittää kodeille pakollisia energiaremontteja. Ei tällaista voi sulattaa. llaanko Brysselissä vieraannuttu ihmisten arjesta?

Toteutuessaan esitys maksaisi suomalaisille miljardeja. Silti sitä kannatettiin demareiden, kokoomuksen ja vihreiden suunnasta. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen äänesti pakkoremonttien puolesta, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ei vaivautunut paikalle. Keskustan molemmat edustajat Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen vastustivat ehdotusta.

Keskusta erottuu puolustamalla yksituumaisesti suomalaisia. Linjamme on kirkas.

Kotien pärjääminen on etusijalla nyt ja jatkossa, eduskunnassa ja Euroopassa.

Energiatehokkuus on tärkeä tavoite, mutta keino nyt väärä. Ilmastotoimissa pitää varoa menemästä urille, jotka vaarantavat kansalaisten tärkeän tuen. Kalliilla pakoilla saadaan aikaan vain vastustusta.

Hyvä esimerkki onnistuneesta keinosta on rahallinen tuki, jolla ihmisiä on kannustettu luopumaan öljykattiloista. Periaatekysymys on, että päätökset kuuluvat ihmisille itselleen.

Eteenpäin kuljetaan ja koko Suomea rakennetaan omalla linjalla: suomalaisten toimeentulon, työn ja turvallisuuden puolustaminen on tärkein velvollisuutemme.

Annika Saarikko

Keskustan puheenjohtaja