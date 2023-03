Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan, jatkaako Suomi velkaantumisen tiellä vai haluammeko pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme.

Antti Rinteen hallitusneuvotteluissa nähty fläppitaulu ‘’Rahaa on’’ kuvaa hyvin, kuinka holtittomasti valtiontaloutta on hoidettu. Ukrainan sodan ja koronan varjolla menolisäyksiä on tehty myös kohteisiin, jolla ei ole näiden kriisien kanssa mitään tekemistä. Kriisien lisäksi menoja on lisätty hallituskaudella kymmenen miljardia euroa, joista pysyviä menolisäyksiä on ollut noin kaksi miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan julkista taloutta tulee vahvistaa noin yhdeksällä miljardilla eurolla. Voin hyvin yhtyä tähän näkemykseen.

On myös huomattava, että julkinen velkamme suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut räjähdysmäisesti suhteessa muihin Pohjoismaihin, vaikka korona ja turvallisuustilanne heijastuvat myös sinne.

Julkisen talouden tasapainotus on ensiarvoisen tärkeää, koska ilman tasapainoa emme pysty huolehtimaan hyvinvointiyhteiskuntamme säilymisestä. Tämä koskettaa meitä kaikkia nuorista keski-ikäisiin ja aina ikäihmisiin asti. Suurimman taakan velasta tulevat kantamaan nuoret väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa samalla, kun huoltosuhteemme vääristyy. Uhkakuva on todellinen ja se tarvitsee tiedostaa.

Onneksi ikäviin tilanteisiin on myös olemassa lääke. Resepti on yksinkertainen, joka vaatii menokuria, mutta ensisijaisesti talouskasvua yhdistettynä sote-uudistuksen korjaussarjaan.

Talouskasvun tukemiseksi meidän tulee pitää huolta suomalaisten ostovoimasta. Yksi keino tukea tätä tavoitetta on laskea ansiotuloverotusta, jotta ihmisillä jää enemmän rahaa kuluttamiseen. Tämä taas näkyy positiivisesti yrityksissä kasvaneena kysyntänä.

Lisäksi työn vastaanottamista tulee muuttaa kannustavampaan muotoon. Työnteon tulee aina olla kannattavampaa kuin turvalla elämisen.

Ostovoimaa tukevana näen myös nykyisessä korkotilanteessa asuntolainan korkovähennyksen palauttamisen. Tällä näen erityisesti positiivisen vaikutuksen nuoriin lapsiperheisiin, joilla on ensiasunto ostettu ja paljon menoja.

Yritysten toiminta-edellytyksien parantamisella on suora yhteys työllisyyteen ja talouskasvuun. Työmarkkinoille tulee tuoda joustoa sallimalla paikallinen sopiminen. Jos työntekijä ja työnantaja ovat yhtä mieltä ehdoista, se ei ole yhteiskunnalta pois.

Yhteisövero tulisi muuttaa Viron-malliin, jossa voittoa ulos otettaessa maksetaan vasta vero. Tällä hetkellä se hidastaa erityisesti pk-yrityksillä kasvua, kun rahaa tarvittaisiin verojen maksamisen sijaan investointeihin tai mahdollisesti lisätyöntekijän palkkaamiseen.

Yritysten puolella meillä myös on paljon turhaa sääntelyä. Tulkitsemme esimerkiksi monia asetuksia huomattavasti muita Pohjoismaita tiukemmin ja luomme täten itsellemme jo haittaa.

Meidän tulee vapauttaa myös markkinoita kilpailulle ja pitää huolta, että myös yritykset pystyvät kilpailemaan julkisen puolen hankinnoissa tehokkaammin.

Talouskasvun korjaaminen vaatii ison joukon pienempiä oikeita ratkaisuja, joita on lähdettävä tulevalla hallituskaudella määrätietoisesti toteuttamaan.

Mikael Ropo

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan pj.

Pori