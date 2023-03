Vaaliväittelyillä on paras kuluttajansuoja

Satakunnan Kansan tuore vaaligallup ei näytä sosiaalidemokraateille, eikä kokoomuksellekaan kovin ruusuista tulevaisuutta. Kumpikin puolue on jumiutunut omiin doktriineihinsa niin perusteellisesti, että sotkeentuvat omiin nilkkoihinsa.

Kun vaalipaneelissa kokoomus toteaa kokoavansa kuusi miljardia euroa ja samalla alentavansa verotusta, on demarien kovin helppo vaatia listaa niistä ”pikku leikkauksista”, jotka puolue on valmis toteuttamaan. Siihen onkin sitten kovin vaikea vastata saamatta puolueelleen köyhemmän kansan kurittajan leimaa.

Vaalilupauksien täsmentämistä ei tarvitse surra juhlapuheissa, eikä media yleensä sensuroi vaalimainoksiakaan. Toisin on, kun valtakunnan mediassa kysytään suoraan: ”Mistä te otatte ne miljardit?”

Ei ihme, että kokoomuspuolueen hallitusvastuun otolle kynnyskysymykseksi asetettu kuuden miljardin euron summa on alkanut vipattaa jo porukan itsensäkin sisällä.

Sosiaalidemokraatit ovat pääsääntöisesti jumiutuneet doktriiniin: ”Ei leikata”.

Nyt taas kokoomuksen on erittäin loogista kysyä, mistä vaadittavat säästömiljardit otetaan ilman massiivisia veronkiristyksiä. Demarien tilannetta heikentää vielä merkittävästi se, että vallan kahvassa olevana pääministeripuolueena mitään ihmeitä ei ole näytetty, ellei joku sitten katso kiireesti väsättyä, mielestäni varsin haitallista translakia sellaiseksi.

Mitä tapahtuu, kun kokoomus ja demarit vaativat toisiltaan rehellisyyttä? Käy, niin kuin SMP:n Veikko Vennamo jo aikanaan vaalijulistuksissaan totesi: ”Kyllä kansa tietää”.

On aivan selvää, että Suomen velkakehitys on saatava taittumaan. Se edellyttää tervettä kansallista itsekkyyttä EU:n direktiivinikkarien ja ilmastopaniikin kylväjien edessä. Suomelle riittää tässä aivan hyvin se, että pidetään maa- ja metsätaloutemme kunnossa ja noudatetaan kaikkia kansainvälisiä velvoitteita. Suomalaisten osuus ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä on noin yksi kymmenestuhannesosa, joten maaseudun tuottajien ja muidenkin yrittäjien toimeentulo pitää nyt ensisijaisesti taata.

Velkakehityksen taittaminen vaatii leikkauksia menoihin ja lisäyksiä tuloihin. Tämä ei varmasti ilman synnytystuskia tapahdu, mutta tässäkään ei tule panikoitua. Emme ole konkurssissa, ja tämäkin tilanne saadaan varmasti korjattua.

Kristillisdemokraattien vaaliohjelma ei sulje pois tarvittavia toimia, mutta yksi asia on ylitse muiden: Pidetään ennen kaikkea heikoimmissa asemissa olevien kansalaistemme puolta.

Simo Korpela

kansanedustajaehdokas (kd.)

KD Porin osaston ja Satakunnan piirin pj.

Pori