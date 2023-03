Suuri on hämmästykseni, kun kuulin, että Porin tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.11.2022. päättänyt äänin 5–8 sulkea Vierutie liikenteeltä.

Moinen menettely on yleisen edun vastainen ja loukkaa porilaisten tasavertaisuutta ja oikeutta käyttää katuja ja teitä. Mitkä ihmeen seikat oikeuttavat lautakunnan tekemään moisia päätöksiä?

Toivottavasti liikenteen estämisen puolesta äänestänyt lautakunnan puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Mikael Ropo haluaa julkisesti perustella päätöstä.

Vierutien puomi on ollut pitkään tapetilla. Noin 17 vuotta sitten tekninen lautakunta kieltäytyi estämästä liikennettä. Jostakin kumman syystä asia otettiin tuolloin kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tielle, sen keskivaiheille, laitettiin kulkueste. Muutama vuosi sitten este päätettiin poistaa, ja nyt taas joku on ajamassa liikkumisen rajoittamista. Asiaan liittyy siis varsin erikoisia kuvioita ja huonoa valmistelua.

Suuri joukko Leppäkorven, Pietniemen ja Tuorsniemen asukkaista ja moni muukin porilainen tulee kärsimään lautakunnan päätöksen seurauksista. Myös siis Tuorsniemenmäen asukkaiden liikkuminen hankaloituu lautakunnan päätöksen myötä.

Leppäkorven päiväkotien lasten vanhemmat kokevat suurena ongelmana, että muutaman sadan metrin päähän päiväkodeista kaavailtu kulkueste vaikeuttaa heidän arkeaan.

Erikoista on, että jo aiemmin saman alueen asukkaita on kohdeltu kaltoin sulkemalla Kirsitie, joka myös on hyvin tärkeä ja liikennevirtoja tasaava kulkuväylä. Pitämällä kumpikin edellä mainittu katu avoinna jakaantuisi liikenne tasaisesti, eikä näiden katujen asukkaille koituisi väitettyjä häiriötä. Ei siis sen enempää kuin muillakaan asemakaavakaduilla, jotka on tarkoitettu kaikkien käyttöön.

Miten on mahdollista, että Pori kaavoittaa Leppäkorpeen alueen pienkotirakentamiselle, tarjoaa tontteja porilaisille ostettavaksi/vuorattavaksi, ja kun alueen rakennuskanta on täynnä, kaupunki päättääkin, asianosaisia kuulematta sulkea luontaisen kulkuyhteyden keskikaupungille ja palveluihin. Outoa ja väärin on, että Pori on vuodesta 2005 käynyt asiasta keskustelua ensijaisesti vain Tuorsniemenmäen asukkaiden kanssa unohtaen muut.

Leppäkorven-Pietniemen kiinteistöyhdistystähän ei nyt 2022 ole kuultu, kuten vuonna 2018 tehtiin. Silloinhan puomi päätettiin poistaa.

Eikö tämä ole ihmisten huijaamista, kun alueelle rakentaville ei rehellisesti ilmoitettu, että liikkumistanne tullaan myöhemmin rajoittamaan?

Kun tiet ja kadut kerran on merkitty karttoihin ja kaavoihin ihmisten valitessa asuinaluettaan, pitää olojen ja liikenneyhteyksien pysyä muuttumattomina ja toimivina myös myöhemmin. Aivan kuten pitää voida luottaa, että alueen kunnallistekniikka on kunnossa ja se toimii myös jatkossa.

Päätöksenteon valmistelussa kaikkia asianosaisia olisi pitänyt kuulla. Yleisesti ottaenhan ei ole järkevää, että asemakaava-alueiden katuja suljetaan ilman kunnollisia perusteita. Tällainen toiminta ei kerta kaikkiaan pitäisi olla mahdollista. Valittujen luottamushenkilöiden tulee valvoa, että virheitä ei tehdä ja kuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti.

Esa J. Anttila

porilainen