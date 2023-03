Kirjoittaja on huolissaan ukrainalaisten lasten pakkosiirtämisestä Venäjälle.

Jokainen lasten pakkosiirtäminen Ukrainasta Venäjälle on sotarikos. Venäjä käyttää erilaisia sosiaalisia ohjelmia oikeuttamaan orpojen ja muiden ukrainalaislasten siirtämiset Venäjälle.

Yli 200 000 ukrainalaista lasta on ilmoitettu kadonneiksi tänä vuonna. Osa lapsista on päätynyt Venäjälle adoptoitaviksi.

Venäjä pakkosiirtää ukrainalaisia lapsia Ukrainassa miehittämiltään alueilta Venäjälle esimerkiksi loman varjolla, Putin on ohjeistanut Venäjän lasten oikeuksien komissaaria Maria Lvova-Belovaa sekä miehittämiensä alueiden johtajia Hersonissa, Zaporizzjassa, Donetskissa ja Luhanskissa ryhtymään lisätoimiin orvoiksi jääneiden lasten tunnistamiseksi. Lastenkodeista ovat sotilaat pakolla hakeneet lapsia ja kuljettaneet heidät Venäjälle.

Ukrainalaisia lapsia on siirretty Venäjän Karjalaan väitetyille ”tervehtymisleireille”, joista heidät voidaan sijoittaa venäläisiin perheisiin pakkovenäläistettäviksi.

Ukrinformin mukaan Krasnodariin on viety Venäjän tuhoamasta Mariupolista ainakin tuhat lasta, jotka on annettu adoptiojonoon sijoitettaviksi venäläisperheisiin. Venäjän nykyisten lakien mukaan lapsille voidaan antaa pikavauhdilla Venäjän kansalaisuus. On myös mahdollista, että heidän syntymä- ja nimitietojaan muutetaan niin, että lasten jäljittäminen myöhemmin on vaikeaa ellei mahdotonta.

Ukrainalaisten lasten pakkoadoptiot venäläisiin perheisiin rikkovat kansanmurharikosten ehkäisemistä ja niistä rankaisemista koskevaa yleissopimusta.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoi raportissaan Venäjän joukkojen pakkosiirtäneen ukrainalaisia siviilejä miehitetyiltä alueilta toisille sekä Venäjälle. Pakkosiirrot ovat olleet niin systemaattisia ja laajoja, että kyseessä on Amnestyn mukaan todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.

Ukrainan mukaan kyse on eräänlaisesta ukrainalaisten lasten kansanmurhasta, sillä Venäjän tarkoituksena on häivyttää heidän identiteettinsä.

"Kyseessä on ukrainalaisten muuttaminen venäläisiksi. Se on ukrainalaisten tuhoamista. Ukrainan tulevaisuus on sen lapsissa. Joten tämä on kansanmurhaa", sanoi sotarikoksiin erikoistunut Oksana Senatorova Ukrainan valtionsyyttäjänvirastosta Ukrinform-sivustolle.

Pakkosiirrot miehitysalueilta ovat sotarikoksia ja rikkovat räikeästi lasten oikeuksia.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki