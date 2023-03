Tulevien eduskuntavaalien puolueet ja ehdokkaat ovat vahvasti liikkeellä. Kaikki lupaavat yksiselitteisesti panna "maan asiat kuntoon", mutta näissä lupauksissa on kovin vähän konkretiaa, enemmän puhetta.

Seuraaviin asioihin haluaisin rehellisen vastauksen.

Ahvenanmaa. 1920-luvulla Ahvenanmaan kysymys oli vahvasti esillä ja Ruotsi sekä Ahvenanmaan separatistit (Julius Sundbolm ym.) halusivat liittää saaret Ruotsiin. Kansainliitto teki ratkaisun, että ne kuuluvat Suomeen, reunaehdoin.

Ahvenanmaa julistettiin puolueettomaksi, siellä ei saa olla mitään sotilaallista toimintaa ja tätä valvomaan tuli Venäjän konsulaatti Maarianhaminaan. No vuodet kuluivat, käytiin jopa 2. maailmansota, mutta Venäjä on edelleen Maarianhaminassa.

Kun ajattelee, "mitä tapahtuu jos?", niin onko Venäjä sopivin tähän tehtävään? Jukka Tarkka on vuosia ehdottanut asian muuttamista, samoin aivan äsken kansanedustaja Atte Kaleva. Sanoisin asian olevan aivan yksinkertainen, annetaan talonmiehelle tehtävä vaihtaa lukot! Kyse nyt kuitenkin on Suomen turvallisuudesta.

Talous. Kun valtionvelka on 150 miljardia euroa ja kasvamaan päin, juuri kukaan poliitikko ei kerro, mitä tehdä. "Leikataan, mutta ei meiltä", on yleinen vastaus.

Perusasia on, että sellaista rahaa ei voida jakaa, mitä ei ole. Olen monta kertaa sanonut, että yövartioyhteiskunta on ihanne. Siinä valtio hoitaa vain maanpuolustuksen ja muun turvallisuuden. Jopa opetus ja terveydenhuolto voidaan yksityistää, koska yksityinen on kustannustehokkaampi. Kun katsoo valtion ja kuntien budjetteja, niin ehdoton suosikkini on "ilmainen ehkäisyneuvonta".

En tunne montakaan poliitikkoa, joka tietää, montako nollaa on biljoonassa. No, talouden murheet eivät heitä koske, heille on kaikki "ilmaista".

Hallinto. Kun Suomessa on 320 kuntaa, "hyvinvointialueet" ja tiheä korkeakouluverkosto, voidaan kysyä, eikö 5-miljoonaista Suomea voida vähemmällä byrokratialla hallita?

Suomessa on vähemmän väkeä kuin Euroopan suurkaupungeissa, Lontoossa, Roomassa, Pariisissa. Kun ajatellaan järkevästi, niin 50 kuntaa riittää mainiosti. No, siinähän menee monelta laiskanvirka, mutta menköön.

Ilmasto. Ilmastokysymykset ovat päivän tunnussana. Tässäkin täytyy ottaa järki käteen. Vaikka meillä Suomessa pidettäisiin koko ajan "valot päällä", sillä ei ole vähäisintäkään vaikutusta maailman ilmastoon. Siksi tässäkin on muistettava, että Suomen poliitikkojen ainoa tehtävä on pitää huolta Suomen ja suomalaisten edusta.

Palvelut. Kukahan on opettanut suomalaiset valittajakansaksi? Tietenkin sosialistit. Kun luullaan, että kaikkia täytyy passata sänkyyn, edessä on tuho.

Siis, yhteiskuntakoneistossa on kovin monta löystynyttä ruuvia. Minä voisin lainata ruuvimeisseliä.

Antti Pekola

Pori