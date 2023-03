Tuottaja-omistajien siirtäminen päätöksentekijöistä palvelijoiksi on Apetitin itsemurha.

Viljelijät perustivat maakunnan tuella sokeritehtaan Säkylään. Eurooppa on himoinnut sen lopettamista ja tuotannon siirtämistä maamme ulkopuolelle omille tehtailleen. Se on aina torjuttu. Päinvastoin siitä on kehitetty monien mutkien kautta nykyinen Apetit, jonka ehdottomana perusvoimavarana on edelleen viljelijöiden tuottamat kotimaiset raaka-aineet.

Kukaan ei voinut perustamisvaiheessa edes kuvitella, minkälaisen kultakimpaleen viljelijät perustivat tämän päivän ja huomisen Suomeen. Nyt tunnistetaan kasvavat ongelmat: negatiivisesta kauppataseesta johtuva mahtava velkaantuminen, Ukrainan sodan seuraukset, työllisyys, ruoan loppuminen ja siirtyminen vihanneksiin, maaseudun, Satakunnankin elinvoima, huoltovarmuus ja omavaraisuus. Jopa itsenäisyys. Näihin kaikkiin Apetit on yksi lääke. Kaikille suomalaisille.

Viisaat sijoittajat ovat tämän oivaltaneet ostamalla omaksi hyväkseen merkittävän siivun yhtiön osakkeista pörssiyhtiöissä vallitsevan käytännön ja tavoitteiden mukaan.

Ymmärrettävä kiinnostus tätä viljelijäin perustamaa yhtiötä kohtaan on kiihtynyt vauhtiin, jossa laakerit uhkaavat palaa kuin Olkiluodossa. Koko kymmenien miljardien voimala pysähtyy. Viitataan kintaalla tiedostettuun totuuteen, että Apetitissa tämän laakerin muodostavat yhtiön perustaneet viljelijät.

Tuottaja-omistajien siirtäminen päätöksentekijöistä palvelijoiksi on Apetitin itsemurha. Viisaat sijoittajat ehdottavat yhtiökokoukselle suurta virhettä: unohdetaan laakerin merkitys ja asettaudutaan itse laakeriksi.

Yhtenä vastuullisena osakkaana vastustan tätä virhettä vuorineuvos Simo Palokankaankin tuella ja kannatan nykyisten viljelijäjäsenten valitsemista uudelleen yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi suurien sijoittajien nykyiseen seuraan.

Haastan kaikkia osakkaita osallistumaan Apetitin yhtiökokoukseen ja äänestämään itsenäisen yhtiömme menestykseksi. Kultakimpaleella on kasvava tarve.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä