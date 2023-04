Istutukset, kuka ne sitten tekikin, onnistuivat loistavasti, koska täällä oli runsas ruokaa.

Nyt 2023 vuonna voi susiin törmät kaikissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa. Päivittäin tulee näkö- ja jälkihavaintoja laumoista tai yksittäisistä susista. Yli sadan vuoden sudeton kausi päättyi Lounais-Suomessa. Merkittävää on, että Saksassa ja Suomessa tapahtui täysin samanaikainen kehitys.

2000-luvun ensimmäisinä vuosina pannoitettuja susipareja ilmestyi Saksan länsi ja etelä osiin. Saksassa on ollut susia vain idässä Puolan rajan tuntumassa. Lounais-Suomessa alettiin uutisoimaan pantasusihavainnoista samaan aikaan. Lehtitietojen mukaan Saksan viranomaiset ja ympäristöjärjestöt ovat myöhemmin tunnustaneet susien siirrot. Meillä vastaava toiminta virallisesti kiistetään.

Tarkka muistikuva vuodelta 2003. Olin tikkailla paneloimassa olohuoneen kattoa, kun radiossa haastateltiin RKT:ällän susimaisteria. Meinasin pudota tikkailta, kun kuulin maisterin kertovan ylpeänä, että nyt on 81:llä sudella seurantapanta kaulassa. Silloin susikannan arvioitiin Suomessa olevan alle 200 yksilöä. Että, Suomen susikannasta noin joka toisella on kaulassaan panta.

Ymmärtäisin, että parilla sudella olisi panta tieteellisten tutkimusten tekemiseen, mutta 81 pantasutta Suomessa on ”sairasta” verovarojen tuhlausta ja villieläimen rääkkäystä.

Tuore uutisointi kertoo, että kahdessakymmenessä vuodessa Saksan susikanta on noussut melkein nollasta tuhanteen yksilöön ja kahden tilastointivuoden aikana siellä on kirjattu 4 000 susien tekemää vahinkoa kotieläintiloilla. Nyt viranomaiset ovat havahtuneet ja valmistelevat susikannan pienentämistä.

” Kun vasoja on vähän, on seuraavina vuosina vähemmän lisääntymiskykyisiä hirvinaaraita.

Palaan Lounais-Suomen nykyiseen susikantaan. Yksilöitä on jo satoja ja laumojen piirtely kartoille on tullut mahdottomaksi. Kahdessakymmenessä vuodessa susikanta on kasvanut nollasta satoihin yksilöihin. Istutukset, kuka ne sitten tekikin, onnistuivat loistavasti, koska täällä oli runsaasti ruokaa. Hirvi-, peura- ja kauriskannat mahdollistivat suurten pentueiden onnistumisen.

Nyt sudet levittäytyvät täältä jo itään Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen. Molemmissa maakunnissa on uusille susireviireille hyvät menestysmahdollisuudet, koska erityisesti peurakanta on runsas. Koko ajan kerrotaan havaintoja todella suurista susilaumoista.

Huittisten Suttilassa nähtiin syksyllä 2022 kahdentoista suden lauma ja hirvijahdissa passimiehen ohi loikki 8 suden jono Punkalaitumella. Susikanta tuplaantuu täällä vuodessa. 2030-luvulle mentäessä olemme Saksan nykylukemissa. Susia on meilläkin silloin yli 1 000.

Tämä uusi tilanne muokkaa Lounais-Suomessa hirvieläintiheyttä. Peura- ja kauriskannat tulevat laskemaan. Erityisesti susikannan kasvu vaarantaa hirvikannan säilymisen. Jo tänä vuonna hirvikannan väheneminen näkyi susialueilla. Kaatolupia jäi käyttämättä. Metsästäjät kertoivat uudesta havainnosta.

Hirvenvasoja näkyy normaalia vähemmän. Vasat ovat helppo saalis susilaumalle. Vasasta jää luontoon vain selkärangan pätkä. Kun vasoja on vähän, on seuraavina vuosina vähemmän lisääntymiskykyisiä hirvinaaraita.

Saksan tilanne on meitä vakavampi, koska siellä ei ole niin vahvaa hirvieläinkantaa kuin Suomessa. Suomessa havahdutaan susiasiaan vasta 10 vuoden kuluttua, nyt vielä tällainen kirjoittaja leimataan ”hölmöksi”.

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen