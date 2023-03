Porista lähtevät maantiet riittävän moneen suuntaan, kun taas Turku on pikkasen pussissa. Meidän talousalueellamme on tarvittavaa perusteollisuutta, sopivasti palvelun tuottajia ja maakunnan ruokatuotanto on erittäin vahva.

Entisenä reservin ilmatorjuntapatterin päällikkönä mietin reilu vuosi sitten, että Suomen ei kannata liittyä Natoon. Ajattelin, etten halua missään nimessä Suomi-poikia kotiin sinkkiarkuissa USA:n bisnessotien takia ja että saamme olla rauhassa Venäjän etupiirissä, kun olemme puolueettomia.

Olin väärässä ja toisin kävi, sillä globaalit kriisit muuttivat maailman ja meidät siinä samassa.

Ennen koronaa kävin luennoimassa ainakin kerran vuodessa Pietarin valtionyliopiston kauppatieteiden osastolla. Sain nauttia Neva-joen nerojen vieraanvaraisuudesta Nevski Prospektin kulttiravintoloissa shakkilaudan äärellä.

Olin paikalla tai pikemminkin juuri pommin päällä, kun Pietarin ensimmäinen terroriteko ikinä tuli todeksi. Maa tärähti jalkojen alla metrossa ja minun maailmani muuttui minuutissa. Seurueemme sai sen kuuluisuuden hetken julkisuudessa, kun kommentoimme Suomen medialle tilannetta suoraan sekasorrosta.

Kolmisen vuotta pommi-iskun jälkeen korona kolautti kiilan Suomen ja Venäjän vierailujen välille. Siitä hetkestä Pietarin ystävistä tuli vain naamoja, ääniä ja viestejä bittiavaruudessa. Vieraantuminen oli väistämätöntä ja Putin iski lopullisen naulan arkkuun vuosi sitten.

Oli pakko hyväksyä, että Vlad pitää sotaa tavallisena työkaluna muiden joukossa. Suomi on yksi pieni nappula Putinin pelissä. Nyt pitää vain valita puoli: USA:n imperialismin saareke vai Venäjän tsaarin vasalli.

Sota on sinällään täysin absurdia, koska terveet nuoret tappavat toisiaan, kun sairaat vanhat taistelevat vallasta. Silti Suomessa on sodittu sykleissä ja historian toistaa aina itseään. Paras keino välttää sota on valmistautua siihen. Sodan mielipuolisuudesta riippumatta, otan Naton.

Meillä Suomessa ja täällä Porissa on tässä yhtälössä suuri mahdollisuus. Jos Suomeen tulisi Nato-keskus tai ihan oikea tukikohta tulevaisuudessa, voisimme yrittää tosissamme lobata se tänne. Tavoitteet tulee asettaa korkealle, koska Pori on täyden kympin kaupunki tälle hankkeelle.

Kymmenen kivenkovaa kriteeriä puhuu Porin puolesta. Porin Prikaati eli Säkylän ja Niinisalon varuskunnat ovat vieressä. Niinisalon harjoitusalue on poikkeuksellisen hieno maailman mittapuussa. Kaupunkimme perusinfra (satama, lentokenttä ja rautatie) on valmiina.

Porin satama on jo Naton HNS (Host Nation Support) hyväksymä satama ja siellä on tilaa isoillekin USA:n laivaston hävittäjille ja pikkuhiljaa poistettaville fregateille. Samalla tontilla on Suomen läntisin rautatieasema, mikä on huollon kannalta kriittistä.

Meillä on vielä yksi ässä hihassa, kun pysytään ratakiskoilla: Pori–Parkano–Haapamäki rataosuudelle on edelleen varaus maakuntakaavoissa, mikä on elintärkeää.

Porin lentokenttä sopii sotilaskoneille. Lentokentän kiitotietä pidennettiin jokin aika sitten 350 metriä, jotta isot sotilaskuljetuskoneet pääsevät suorittamaan tärkeitä YK:n kalustokuljetuksia.

Lentoslotteja on todella paljon, koska muu käyttö on todella vähäistä. Meillä olisi tavallaan oma kenttä Natolle. Samalla tontilla ovat jo valmiina Ilmailuopiston lento- ja simulaattorikoulutus ja pelastusharjoituskeskus.

Porista lähtevät maantiet riittävän moneen suuntaan, kun taas Turku on pikkasen pussissa. Meidän talousalueellamme on tarvittavaa perusteollisuutta, sopivasti palvelun tuottajia ja maakunnan ruokatuotanto on erittäin vahva. Meillä on riittävästi halpaa tonttimaata Nato-keskukselle (100 hehtaaria) aivan oman keskustan kupeessa.

Sotastrategisesti ja -taktisesti Pori on riittävän kaukana rajasta Venäjän nopeille iskuille.

Kaikista edellä olevien kohtien yläpuolelle nousee muun henkilökunnan työllistävä vaikutus. Se on todella suuri Porin talousalueella,ja meillä Satakunnassa saattaisi olla tarpeeksi väkeä, joka läpäisee vaadittavat turvaselvitykset.

Juuri nyt ihmettelen, miksi Porin kaupunginhallituksen jäsen Timo Aro liputtaa Naton osaamiskeskusta Turkuun. Haluaisin, että hän avaisi aukottomasti, miksi hän ajattelee näin. Emme toki ole vielä Naton jäseniä, koska Turkki ja Unkari käyvät omaa huutokauppaa asiasta. Aika näyttää ja nyt olisi aikaa tehdä työtä kyseessä olevan asian eteen. Uusi kaupunginjohtajamme Inna voi olla enne.

Olen vilpittömästi halukas kuulemaan kaikkien näkemyksiä, mutta siihen ei nyt riitä pelkotila, että meistä tulee Venäjän sotilaallinen ykköskohde Suomessa. Olemme jo siinä korissa korkealla kahden / kolmen strategisen alueen takia.

Oletko sinä Naton puolesta tai vastaan? Ja miksi?

Tero Tuomi

Suomalainen mies Satakunnasta