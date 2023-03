On jokseenkin hävytöntä ja tekopyhää väittää että tässä nyt tuetaan asumista 4,1 miljardilla.

Faktisesti valtio ja kunnat maksavat 2,6 miljardia asumistukea. Sen lisäksi ARA antaa reilut 200 miljoonaa sekä STEA ja ely antavat noin 40 miljoona rakentamiseen liittyvää tukea vuosittain.

Tämän lisäksi oheisen taulukon mukaan valtio antaa noin seitsemän miljardia verotuksellisia tukia.

Oman asunnon myyntivoiton verovapaus liittyy inflaatioon. Inflaatio syö asunnon hintaa.

Näin uusien asuntojen hinnat nousevat, mutta reaaliarvo ei muutu.

Valtio ”haluaisi” siis verottaa inflaatiosta johtuvan hintojen nousun.

Verottomuuden tarkoitus on huolehtia siitä että asunnon vaihdon yhteydessä voi ostaa uuden asunnon samalla reaaliarvolla, koska myös ostettavien asuntojen hinta on noussut.

Mutta mikä on tuo 4,1 miljardin asuntotuki?

Tämä on laskennallinen nettovuokra, joka kuvaa kotitalouden saamaa etua verrattuna vastaavaan markkinahintaiseen vuokra-asuntoon. Asuntotulo on tämän vuokran ja hoitovastikkeen ja maksetun koron erotus. Väännetään tämä nyt rautalangasta.

Toisin sanoen kun ostat asunnon, sinun pitäisi ensin ”vuokrata” se itsellesi markkinahintaan. Sitten jo verotetuilla tuloillasi maksat vuokraa itsellesi. Vähennät vuokrasta vastikkeen ja korot ja sitten erotuksesta maksat verot.

Koska et maksa vuokraa itsellesi, valtiolta jää verotuloja saamatta. Tämän hallitus sitten kääntää verotueksi. Näin saamme aikaan 4,1 miljardia tukea valtiolta.

Asunnon omistajat maksavat kaksi miljardia kiinteistöveroa ja VTT:n laskelmien mukaan uuden kerrostaloasunnon hinnassa on jo 40–45 prosenttia veroja ja veroluontoisia maksuja (muun muassa kaavoitus).

Tietysti, kun lapset perii asunnon menee vielä perintövero. On jokseenkin hävytöntä ja tekopyhää väittää että tässä nyt tuetaan asumista 4,1 miljardilla.

Yllättäen tässä tilastossa ei näy yhtä asiaa: Tukilistaan ei ole pantu ammattiyhdistysliikkeelle annettua verovapautta heidän vuokratuloistaan ja myyntivoitoistaan.

Tämä ei ole suora kannanotto siihen pitäisikö veroa periä, vaan siihen, että jos tavallisen asunnonomistajan täysin tuulesta temmattu maksamaton vuokra itselleen pitää ilmoittaa verotukena, niin kyllä ammattiyhdistykselle annettu oikea verotuki pitäisi ilmoittaa myös tilastoissa.

Tietysti oheinen Kelan tilasto koskee yksityisiä talouksia ja AY-liike kuuluu osastoon yleishyödylliset yhdistykset. Mutta oikeaa tietoa on erittäin vaikea löytää.

Yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan raja on erittäin harmaa. Esimerkiksi Pori Jazz ry ei maksa veroja mutta Pori Jazz ry:n omistama Pori Jazz Oy joutuu maksamaan. Joten missä menee liiketoiminnan ja yleishyödyllisyyden raja?

Mutta tässä muutama lisäidea hallitukselle jotta pääsevät antamaan meille lisää tukia.

Auton omistamisen verotueksi pitää laskea myös oman auton käyttämisestä annettu veroetu. Ensin pitää laskea autosta saatava laskennallinen markkinavuokra per kuukausi. Tästä saa sitten vähentää korkokulut, huollot ja vakuutukset. Erotus on sitten veronalaista tuloa, mutta koska sitä ei peritä niin se on sitten verotukea.

Samalla mallilla voidaan antaa verotukea kaikesta mitä omistat tai teet ilmaiseksi kotona maksamatta itsellesi palkkaa. Jos sinulle jää tuhkaa pesään, niin ensin pitää tarkistaa paljonko nuohooja laskuttaisi, että tulee ne siivoamaan. Sitten maksat veroa siitä, että teit sen itse. Veroetu on se oman työsi ja nuohoojan antaman hinnan erotus. Tämä sitten tilastoidaan verotueksi.

Mutta ei hätää.

Tämä nykyinen hallitus tulee kyllä hakemaan ne tuhkat pesästä ihan ilmaiseksi, ja kirjaa sen verotueksi sinulle.

Aaron Michelin

Pori