Investointien myötä lisääntyvä työ toisi Satakuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Sanotaan, että Satakunta on kuin Suomi pienoiskoossa. On erilaisia vesistöjä merestä pieniin puroihin. Löytyy niin peltoa kuin monenlaista metsää. Satakunnasta sanotaan usein, että se on esimerkiksi energiamaakunta, ruokamaakunta tai maanpuolustusmaakunta.

Nämä kaikki luonnehdinnat pitävät paikkansa. Monipuolisuus on Satakunnan valtti.

Satakunta on myös ennen kaikkea yrittäjä- ja vientimaakunta. Maakunnan pyörät pitää pyörimässä vahvat ja monipuoliset yritykset. Satakunnassa on kaksi satamaa Porissa ja Raumalla. Onkin tärkeää, että alueemme vientiyritykset pystyvät toimittamaan tuotteitaan satamaan ja sitä kautta maailmalle.

Haaste tuleekin siinä, että Satakunta on jäänyt paitsioon liikennehankkeissa, vaikka valtatie 8:aa onkin kehitetty tällä vaalikaudella. Erityisesti valtatie 2 on tipahtanut kehityksestä.

Harjavallan teollisuuskeskittymä kasvaa tällä hetkellä mittavalla tavalla. Muutaman viime vuoden aikana alueelle on investoitu satoja miljoonia euroja. Raskas liikenne on kasvanut, ja kasvaa vielä jatkossakin. Pidänkin Satakunnan tärkeimpänä liikennehankkeena valtatie 2:n nelikaistaistamista vähintään Porista Harjavaltaan.

Maanteiden on oltava paremmassa kunnossa, jotta olisimme entistä otollisempi paikka investoinneille. Investointien myötä lisääntyvä työ toisi Satakuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Ulospäin näyttää siltä, että Satakunnan edunvalvonnassa edetään ujostellen, eikä kehdata ajaa maakunnalle tärkeitä hankkeita ripeällä aikataululla. Paljoa kun ei pyydetä, ei myöskään paljoa saada.

Kunnianhimoa ja optimismia pitäisi saada mukaan, kun edistetään Satakunnan liikennehankkeita. Turhasta nöyristelystä olisi päästävä.

Satakunta tulee jatkossakin elämään virkeistä yrittäjistämme ja meidän on taattava heille mahdollisimman hyvät edellytykset elinkeinonsa harjoittamiseen. Edistetään rohkeasti meille tärkeitä hankkeita.

Vilho Hakala

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)

Nakkila