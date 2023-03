Varautuminen on viisautta.

Aseellinen maanpuolustus on tärkein keino pitää vihamieliset tunkeutujat pois omasta maastamme. Talvisodan ja jatkosodan aikana maatamme ei miehitetty, eikä ”sosialisoitu”. Siitä pitivät huolen isämme ja isoisämme. Samaan syssyyn on todettava, etteivät he yksin taistelleet.

Parinsadantuhannen tukijoukko: lotat, pikkulotat ja sotilaspojat sekä suuri määrä työvelvollisia vapauttivat omalla työllään divisioonittain miehiä rintamalle. Sotiemme aikana isänmaata palvelleiden määrä vähenee päivä päivältä. Muistot eivät saisi kuitenkaan haaleta.

Kaikki 18-vuotiaat suomalaismiehet kutsutaan asevelvollisuuslain mukaiseen ”syyniin”, jossa tarkistetaan henkilötiedot, terveydentila ja kuullaan varusmiespalvelusta koskevia toiveita.

Valmiuslain mukaan kaikki Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat ovat velvollisia tekemään määrättäessä valmiuslain mukaista työtä poikkeusoloissa. Sen vuoksi ei olisi yhtään haittaa, vaikka kutsuntoihin kutsuttaisiin myös nuoret naiset.

Kutsuntojen sisältöä voitaisiin muuttaa ja ajallista kestoa lisätä vaikkapa muutaman päivän mittaiseksi ”maanpuolustuskurssiksi”. Aseellinen palvelus voisi naisille silti olla vapaaehtoista. Varautuminen on viisautta.

Simo Pukkila

Ulvila