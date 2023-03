Näistä eduskuntavaaleista piti tulla ilmastovaalit, mutta nyt näyttää silti, että lapsiamme ja lastenlapsiamme uhkaa vain valtion velka.

Kirjoittaja toteaa, että meidän täytyy muistaa, että kaikki mitä me teemme tällä planeetalla on alisteisia ilmastolle ja luonnolle.

MTV:n uutiset teettivät helmikuun alussa kyselyn, jossa kansalaisilta kysyttiin eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Sosiaali- ja terveyspalvelut voitti puhtaasti (48 prosentin äänisaalis) ja ruuan hinta tuli kakkoseksi (31 prosentin äänisaalis).

Ilmastonmuutoksen torjunta ei yltänyt 13 kastiin vaan jäi hengailemaan 15 prosentin äänisaaliillaan sinne kakkosdivariin. Luonnonsuojelua pidettiin vielä vähäpätöisempänä teemana 11 prosentin äänisaaliillaan. Eräs hallituspuolue onkin tehokkaasti jarrutellut luonnonsuojeluasioissa, mutta ei mennä siihen, vaan mietitään tulevaisuutta.

Suomi on sitoutunut fossiilisten polttoaineiden kunnianhimoiseen vähentämiseen ja niitä onkin saatu vähennettyä. Mutta jotta ei syntyisi kuvaa, että kaikki on hyvin, niin todetaan, että puun poltto energiaksi on samaan aikaan kaksinkertaistunut (HS 27.2.). Puun poltosta syntyy CO2-päästöjä, mutta niitä ei oteta mukaan laskelmiin, sillä puu myös kasvaa ja sitoo hiiltä, toisin kuin maaperästä saadut fossiiliset tuotteet.

Totuus on kuitenkin se, että energian kokonaiskulutus ei ole vähentynyt ja painetta kattilaan lisää vielä metsäteollisuuden raaka-ainetarpeen huima lisäys. Olemme itsepetoksen tiellä ja tiemme ulos ongelmista kapenevat koko ajan.

Sähköautoista ei ole suurta apua taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan, joten huomio kiinnittyy siihen vihoviimeiseen oljenkorteen, ilmastonmuokkaukseen eli rikkikaasun ruiskuttamiseen stratosfääriin, noin 20 kilometrin korkeuteen. Tämäkö on se meidän viimeinen suunnitelmamme vähentää päästöjä ja turvata edes jonkinlainen tulevaisuus jälkipolvillemme?

Kokoomuksen Kai Mykkänen ehdotti kesän 2022 Suomi-Areenassa CO2:n imuroimista ilmakehästä. Näihin epätoivoisiin haihatteluihin on tultu, koska emme ole valmiita luopumaan talouskasvun eetoksesta ja vähentämään kulutusta kaikilla mahdollisilla sektoreilla.

Meidän täytyy muistaa, että kaikki mitä me teemme tällä planeetalla on alisteisia ilmastolle ja luonnolle. Ilmasto ja sen lämpeneminen vaikuttaa luontoon. Me ihmiset taas emme selviä tällä planeetalla, jos luonto ei pysty tarjoamaan meille ravintoa tai raaka-aineita elämistä varten. Silti kyselyssä ilmasto oli rankattu sinne vähäpätöisten teemojen joukkoon.

Näistä eduskuntavaaleista piti tulla ilmastovaalit, mutta nyt näyttää silti, että lapsiamme ja lastenlapsiamme uhkaa vain valtion velka. Voin kuitenkin todeta, että jos me epäonnistumme seuraavien vuosien aikana sekä kansallisesti että kansainvälisesti ilmastopolitiikassamme ja turvaudumme kaikenlaisiin silmänkääntötemppuihin, valtion (ja valtioiden) velka on pieni murhe tuossa katastrofissa.

Jaakko Jäntti

Eduskuntavaaliehdokas (Vas.)