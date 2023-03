Oldies, but goldies – vanhassa vara parempi

Ikäkysymykset puhuttavat yhteiskunnassa, eikä ikä ole televisiosta keskusteltaessakaan vieras käsite. TV-viihdettä on jo tovin leimannut tietyntyyppinen keskenkasvuisuus, ja onpa sitä soimattu paikoin jopa infantiiliksi, lapselliseksi koohaamiseksi.

Esimerkiksi tietty fyysinen ja kehollinen hassuttelu on tuttua useista eri ohjelmista, joissa muun muassa annetaan kisailijoille sähköä, sotketaan vihreällä limalla ja ammuskellaan kananmunilla.

Välillä kuuleekin kritisoitavan, että nykypäivän viihdettä ei selkeästikään tehdä varttuneemmille katsojille.

Tosi-tv on pitkään elänyt nuorista aikuisista, ja kirjoitin vuonna 2021 jopa alan ”lapsityövoimasta”. Erityisesti erilaisissa ”rakkausrealityissa” nuorten osallistujien usein alkoholilla ryyditetyn hölmöilyn käyttöä sisältönä ei ole pidetty järin eettisenä. Tosi-tv:tä on kritisoitu myös osallistujien yksipuolisesta rekrytoinnista esimerkiksi juuri iän ja tietyn vartalotyypin osalta.

Heureka, ratkaistaan ongelma ottamalla vanhemmatkin osallistujat kehiin. Kevään Mestarileipuri-formaatissakin leipomusten arvioinnista vastaa ”pullantuoksuinen ja asiantunteva, kolmesta mummosta koostuva tuomaristo”.

Yksittäisiä avauksia ja iäkkäämpiä osallistujia on toki jo nähty, mutta vuonna 2020 amerikkalainen Unelmien poikamies -tuotanto haistoi tosissaan tämän vielä hyödyntämättömän sektorin potentiaalin, ja alkoi suunnitella spinoff-versiota yli 65-vuotiaille.

SVT:n Hotell Romantik on parhaillaan Ruotsissa pyörivä deittireality eli parinmuodostusohjelma, jonka osallistumisen alaikäraja on 65 vuotta. Näin hoituu kaksi kärpästä yhdellä iskulla, nykypäivänä edellytetty inklusiivisuus sekä uusi uteliaisuutta herättävä twisti ikuisuusteemaan, tällä kertaa iäkkäämmän rakkauselämän pöyhimiseen.

Formaatilla on potentiaalia poistaa ennakkoluuloja, ja se onkin ilahduttanut katsojia. Ruotsista kantautuvan kritiikin mukaan ohjelma noudattaa silti paikoin tuttuja rakkausrealityn lainalaisuuksia, kiusallisuuteen asti.

Ohjelmassa ei toki vielä ole nähty vastaavanlaisia ”alkoholinhuuruisia aikuisviihdeväline-iltoja”, joihin on totuttu nuorten aikuisten ohjelmakavalkadissa.

Vaan ikähän ei ole este, minkä TLC kanavalla startannut MILF Manor (Mom I’d like to f*) todistaa. Siinä kypsään ikään ehtineet naiset etsivät uutta rakkautta. Nuorukaiset vain sattuvat olemaan naisten omia täysi-ikäisiä lapsia, joita he sitten deittailevat lemmenparatiisissa ristiin.

Äidit ja pojat seksuaalisväritteisessä formaatissa on monelle liikaa, ja sarjaa onkin kritisoitu ällöttävimmäksi konseptiksi aikoihin. Kauhistelu tuo katsojia, ja tämä kyseenalainen, oidipuskompleksinen viihteenmuoto toimii tässä suhteessa varmasti.

Hotell Romantik voidaan pian nähdä Suomessakin, koska tuotantoyhtiöillä on aluevaltaukseen kiinnostusta (HS 8.2.2023). Iäkkäämpiä henkilöitä on nykypäivän tosi-tv:hen ja deittirealityihin kaivattu jo pitkään. Varttuneempien osallistujien toivotaan tuovan tiettyä elämäntuomaa viisautta ja kokemusta, erilaista näkökulmaa asioihin.

Mielenkiintoista nähdä, miten tämä kenties aikanaan meillä saadaan suhteutumaan tuotantojen vakiintuneeseen tyyliin tehdä tämäntyyppisiä ohjelmia. Yhtä kaikki, nyt tosi-tv -tuotantojen koura voi todella tavoittaa kaikki vauvasta vaariin.

Kirjoittaja on Turun yliopiston tutkijatohtori, joka johtaa tutkimusta provokatiivisesta mediasta ja yhteiskunnan viihteellistymisestä PLoP-tutkimusryhmän Synkkä leikki -hankkeessa