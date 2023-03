Keskusteluissa ihmisten kanssa esille nousee huoli omasta ja lähellä olevien ikäihmisten tulevaisuudesta. He muistuttavat, että ikääntyminen ei ole sairaus, vaan osa elämänkaarta.

Monen ikääntyvän tärkein toive on, että he pystyvät asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja luottamaan siihen, että he tarvittaessa saavat erilaisia palveluita ja yksilöllistä apua.

Tärkeää on keskittyä kotiin annettaviin palveluihin, niiden saatavuuteen ja laadukkuuteen. Tarpeesta on tehtävä yksilökohtainen palvelusuunnitelma ja ihmisen ääni tulee kuulua. Nopea tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen asiakkaan parhaaksi korostuu. Kokoomus on ehdottanut hoitotakuun lisäksi hoivatakuuta.

Kotona asumisen turvaa monen iäkkään kohdalla omaishoito. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää huolehtia omaishoitajien jaksamisesta.

Omaiset tekevät suuren säästötyön hoitokuluissa, kun hoitavat läheistään kotona, vaikka sen arvokkuutta ei voi koskaan mitata rahassa. On tärkeää, että myös omaishoitajien hyvinvointiin panostetaan.

Satakunnassa on kehitetty ja otettu käyttöön monia hyviä toimintamalleja, joista on saatu kiitosta. Näistä yksi on kombilanssi-toiminta, jossa yhdistyvät koti- ja laitoshoidon geriatrinen osaaminen sekä hoitotasoinen ensihoito. Hoito viedään potilaan luo ja potilasta ei tarvitse siirtää. Hyvät käytännöt on tehty jaettavaksi.

Hyvinvointialueiden sotekeskuksissa tulee olla geriatrista osaamista. Otetaan siis käyttöön moniammatillinen omatiimimalli ja huolehditaan, että apua ja tukea saadaan oikeaan aikaan, oikeasta paikasta.

Satakunnassa voitaisiin erikoistua ikäihmisten hoitoon. Satasairaalassa toimiva opetussairaala voisi toimia alustana geriatrisen opetuksen ja -professuurin kokonaisuudessa.

Hyvistä palveluista huolimatta jossakin vaiheessa kotona selviytyminen ei enää ole mahdollista. Lisäksi yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa pelkoa ja koti voi alkaa tuntua turvattomalta. Silloin on huolehdittava, että tarjolla on ympärivuorokautista hoivaa ja niitä ovat tuottamassa monipuoliset palveluntarjoajat.

Hyvinvointi syntyy inhimillisyydellä ja välittämisellä.

Mari Kaunistola

Porin kaupunginvaltuuston pj, ekonomi

eduskuntavaaliehdokas (kok.)