Satakunta on vetovoimainen talousalue ja teollisuuskeskittymä. Harjavallan suurteollisuuspuisto on erinomainen esimerkki edelläkäyvästä teollisuuden keskittymästä. Se työllistää yli tuhat työntekijää ja yli sadan alihankkijan henkilöstöä. Suurteollisuuspuistolla on merkittäviä vaikutuksia koko talousalueellemme myös tulevaisuudessa.

Meillä on paljon teollisuuslaitoksia ja niiden tarjoamia työpaikkoja, joihin tarvitaan osaavaa työvoimaa. Satakunnan olisi panostettava tulevaisuudessa enemmän elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyöhön, jotta työvoiman saatavuus säilyisi hyvänä.

Oma unelmani on ollut toisen polven porilaisena yrittäjänä, että meillä olisi oma korkeakoulu täydentämään opiskelumahdollisuuksia. Toki koulutustarjontaa voi laajentaa muillakin tavoilla.

Alueen teollisuus työllistää laajasti myös Porin ulkopuolelta matkaavia osaajia. Täällä tehdään merkittäviä investointeja, ja niitä viedään globaalisti. On hienoa, että Satakunta kiinnostaa investointikohteena, enkä näe mitään syytä, etteikö alueemme voisi olla kiinnostava myös opiskelupaikkakuntana nykyistä enemmän.

Satakuntalaisina voimme olla ylpeitä talousalueemme kyvystä houkutella esimerkiksi metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön huippuosaajia Harjavaltaan. Viimeisimpiä investointeja Satakuntaan on ollut panostaminen vihreään värimetalli- ja energiateollisuuteen.

Tällaisia investointeja haluamme jatkossa lisää. Näin varmistamme Satakunnan vetovoimaisuutta.

Pekka Ekberg

toimitusjohtaja

Fiblon Oy Ab