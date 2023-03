Satakunnan Kansa kertoi 23. helmikuuta jutussaan kaukolämpölaitteiden uusimisesta, jossa taloyhtiön puheenjohtaja oli saanut meiltä postia. Haluamme tällä kirjoituksella avata toimintatapojamme ja kyseisen viestin tarkoitusta, sillä tietenkin tavoitteenamme oli tuoda lisäarvoa ja -tietoa, siinä nyt täydellisesti onnistumatta.

Kaikki alkoi energia-avustuksesta; ARA voi myöntää avustusta vuosina 2022–2023 asuinrakennuksen kaukolämpövaihtimen vaihtamiseen matalalämpötilaiseksi sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Tukirahaa edellä mainituille vuosille on yhteensä 20 miljoonaa euroa ja tuki on 1000–4000 euroa kohteesta riippuen.

Tuki on mielestämme tervetullut, ja koska haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, lähestyimme noin 700 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa asian tiimoilta kirjeitse. Kirjeessä kerroimme ARAn myöntämän tuen mahdollisuudesta sekä siitä, että yksi vaihtoehto laitteiston päivittämiseen on meidän kauttamme.

Miten sitten toimimme?

Pori Energia on tarjonnut lämmityslaitteiden uusintaa yhtenä lisäpalveluna muutaman vuoden ajan. Lämmönjakokeskuksen keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 20–25 vuotta, jonka jälkeen on syytä harkita koko lämmönjakokeskuksen vaihtoa toimintavarmuuden takaamiseksi.

Asiakkaan niin halutessa, kilpailutamme paikallisia lvi-urakoitsijoita ja laskemme tarjouksemme niiltä saatujen tarjousten pohjalta. Laitteen mitoitukseen ym. liittyvät seikat perustuvat siis aina asiantuntija-arvioon.

Me tarjoamme yhden vaihtoehdon ja lopullisen valinnan toimittajasta tekee tietenkin taloyhtiö itse. Lähtökohtaisesti emme tavoittele lämmityslaitteiden uusintapalvelulla voittoa, vaan kyse on lisäpalvelusta. Sillä hyvin toimivista laitteista hyötyvät sekä asiakas että me.

Kirjeemme tarkoituksena ei siis ollut myydä laitevaihdoksia kauttamme, vaan enemmänkin lisäpalveluna tuoda ARAn tuki alueemme taloyhtiöiden tietoon; muistuttaa siitä. Tuki on ainutkertainen ja tämän kokoluokan hankintaan varmasti hyödyllinen.

Haluamme jatkossakin olla aito kumppani alueemme toimijoille ja siksi koimme tärkeäksi avata tarkoitusperiämme tämän tekstin avulla. Mielestämme keskustelu on aina hyvästä, sillä vain niin pystymme kehittymään ja kehittämään.

Ja mitä kaukolämpölaitteiden uusimiseen ja siihen liittyvään tukeen tulee, asiantuntijamme auttavat jatkossakin mielellään.

Petri Paajanen

toimitusjohtaja

Pori Energia Oy