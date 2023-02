Keskiverto suomalainen veronmaksaja arvostaa erittäin paljon hoitoalalla työskenteleviä ihmisiä. Hoitajat joutuivatkin hiljattain käyttämään sitä viimeistä keinoa eli työtaistelua palkkojensa korottamiseksi, ja siinä onneksi kohtuullisesti onnistuivatkin.

Mutta mistä saamme uusia hoitajia hoitoalalle ja monelle muullekin alalle lähivuosina?

Kuten lähes kaikki tietävät ja ymmärtävät, maamme väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Se tarkoittaa sitä, että eläkeläisten määrä lisääntyy ja työikäisten määrä vähentyy. Lapsia syntyy paljon vähemmän kuin menneinä vuosikymmeninä. Suomen on mahdotonta korvata työelämästä poistuvia ihmisiä pelkästään kantasuomalaisilla.

Tämä koskee kaikkia aloja työhön vaadittavasta koulutustasosta ja työn vaatimustasosta riippumatta. Meidän täytyy saada tänne ihmisiä töihin ulkomailta.

Suomessa pitäisi panostaa huomattavasti enemmän tänne tulevien ihmisten kotouttamiseen. Vaikean kielemme opiskeluun on panostettava välittömästi, kun ihminen saapuu maahamme. Välttävä kielitaito on hallittava ennen työhön sijoittamista.

Jos maahamme saapuva henkilö kieltäytyy kieliopinnoista, häneltä pitää evätä maahanpääsy. Poikkeuksena tietenkin ala, jolla selviää vaikkapa englannin kielellä. Kielitaito pitää pystyä todistamaan.

Meidän on ymmärrettävä, että ihmisellä joka pyrkii muuttamaan Suomeen esimerkiksi Afrikasta, on oikeus parempaan elämään. Myös tänne tulijalle on tehtävä selväksi, että hänen odotetaan osallistuvan yhteiskunnan ylläpitämiseen osallistumalla työntekoon veronmaksajana.

Ihmisen ihonvärillä ja uskonnolla ei saa olla mitään tekemistä siihen onko hän tervetullut vai ei. Suomalaisen yhteiskunnan ”pelisäännöt” sen sijaan on tehtävä ehdottoman selviksi.

Lainsäädäntöä on muutettava siten, että muualta tulevat vapaamatkustajat ja rikolliset on helpompi palauttaa lähtömaihinsa.

Osa omasta nuorisostamme on jo menetetty, he ovat mieluummin niin sanottuja some-vaikuttajia kuin opiskelisivat jonkun käytännön alan ja menisivät oikeisiin töihin. Vaikuttaja voi olla vasta sitten, kun tietää jostain asiasta riittävästi joko koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta.

Hannu Kaalikoski

Pori