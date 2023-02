Putin on tuhonnut vuoden aikana kaikki Venäjän kansainväliset suhteet länteen ja myös muualle ja tuhonnut Euroopan turvallisuusjärjestelmän ja aiheuttanut valtavat vahingot Ukrainassa, joita korjataan seuraavat 100 vuotta. Venäjää kohtaan ei ole enää mitään luottamusta ja kunnioitusta lännessä ja Venäjän historia on heitetty roskakoriin.

Venäjän imperiumi tulee todennäköisesti hajoamaan tämän järjettömän sodan seurauksena. Venäjän ylioptimiset laskelmat sodan kulusta Ukrainassa osoittautuivat täysin vääriksi ja venäläisten lähteiden mukaan kukaan ei hallinnossa uskonut, että tällainen sekasotku alkaisi Putinin typerästä päätöksestä.

Kiina ymmärtää missä mennään ja yrittää luovia pois koko sotkusta. Iran ei Venäjää pelasta ja siellä on omat ongelmat hoidettavana. Samoin Turkissa on nyt omat murheensa ja suhteita länteen lämmitellään.

Putin on tapattanut yli 100 000 venäläistä sotilasta täysin turhassa sodassa ja tappanut kymmeniä tuhansia siviilejä Ukrainassa ja syyllistynyt valtavaan määrään sotarikoksia. Venäjä on tuhonnut omaa sotakalustoaan valtavat määrät ja Putin on käyttänyt valtion rahaa miljardeja täysin holtittomasti. Demokratiasta ei ole tietoakaan ja vapaasta mediasta on vain rippeet jäljellä.

Venäjän talous menee vähitellen taantumaan, kun kaikki resurssit on keskitetty sotaan ja kansan peruspalveluista ei huolehdita. Tyytymättömyys Venäjällä kasvaa, kun sodassa kaatuneiden määrä kasvaa valtaviin mittoihin järjettömien ihmisaalto-hyökkäysten seurauksena.

Sodan jälkeen alkaa jälkiselvittely, jossa Venäjän on otettava vastuu teoistaan. Ukrainassa on tuhottu pellot, metsät, joet ja järvet ja niiden puhdistaminen ja miinojen raivaus kestää vuosikymmeniä.

Putinin valtakausi tulee todennäköisesti päättymään jonkinasteiseen sekasortoon hallinnossa ja lässähdykseen taloudessa ja osa Venäjän alueista lähtee ilmeisesti omille teilleen itsenäistymään.

Nykyinen valtaeliitti hajoaa ja osa pakenee muualle turvallisempaan paikkaan.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki