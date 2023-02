Olin tässä jokin aika sitten tilaisuudessa, jossa oli joukko entisestä lukiostani kirjoittaneita opiskelijoita. He esittivät minulle siellä perustavaa laatua olevan kysymyksen. Miksi Satakunnassa ei ole omaa yliopistoa? Siinä nikottelin ja yritin pikaisesti keksiä sopivaa vastausta. Hädissäni tokaisin, että onhan meillä yliopistokeskus.

Ei kelvannut vastaus. No, onhan meillä korkeatasoinen ammattikorkeakoulu. Mutta sehän on toiseksi parasta niille, jotka eivät muualle pääse.

Toppuuttelin tulevia juristeja, lääkäreitä, kielitieteilijöitä ja mitä heitä olikaan. Asialle on tehtävä jotain, he sanoivat. Nuorten missio oli, että oman yliopiston saaminen Satakuntaan on laitettava kaiken muun yläpuolelle ja sitä on kaikin voimin sitkeästi ajettava joka yhteydessä vuodesta toiseen, niin se viimein toteutuu.

Olen paljon miettinyt noita nuoria opiskelijoita ja haikein mielin sekä lievällä kateudella seurannut yliopisto-, ja korkeakoulupaikkakuntien porskuttamista. Nuorta väkeä muuttaa noihin kaupunkeihin, niistä tulee dynaamisia, oman maakuntansa käyntikortteja. Tästä näkökulmasta tarkastellen Satakunta on kuin kerjuupoika, joka tyytyy siihen, mitä murusia muilta yliopistopaikkakunnilta liikenee.

Vaikka yliopistokeskuksilla on lain suoja, tulee merkittävä osa niiden tarjoamasta tarjonnasta muista yliopistoista ja korkeakouluista. Sen vuoksi ne saavat olla jatkuvasti varpaillaan, josko autonomian päätöksenteossa omaava pääyliopisto päättääkin lopettaa paikkakunnalla järjestettävän opetuksen ja siirtää koko opiskelijakunnan omalle paikkakunnalleen kuten kävi Savonlinnassa ja Kajaanissa.

Vanhakantaista ajattelua tai ei, tänne on saatava oma tiedeyliopisto, Satakunnan yliopisto. Se, mitä tiedekuntia sinne tulisi, pitää ratkaista laajan satakuntalaisen keskustelun pohjalta.

Meidän on itse selvitettävä tarpeemme ja siltä pohjalta lähdettävä tätä maakunnan yhteistä asiaa viemään eteenpäin. Tuntuu aivan kummalliselta, että tämä ei näyttäisi olevan koko Satakunnan edunvalvonnan ykkösasia, kuten nuo nuoret opiskelijat sanoivat.

Annan jokaiselle eduskuntavaaleissa ehdolla olevalle ehdokkaalle ilmaisen vinkin. Ottakaa tämä kärkiteemaksenne ja te, jotka tulette valituksi, ajakaa tätä väsymättä yhtenä satakuntalaisena ryhmänä. Maakunnan ykköslehti ja koko Satakunta tukena se ennen pitkää toteutuu.

Tervetuloa yliopisto!

Pasi Koski

emeritus

Merikarvia