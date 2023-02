Viimeisten viikkojen aikana lehdissä ja televisiossa on ollut paljon kirjoituksia ja keskustelua nuorten ja lasten oppimistuloksista ja siitä, kuinka monet ovat huolissaan oppimistulosten heikentymisestä.

Usein me aikuiset osoitamme ensimmäiseksi syyttävällä sormella kouluja ja puhumme siitä, mitä oppitunneilla kouluissa tapahtuu. Sen sijaan meistä moni voisi katsoa peiliin ja miettiä miten lapsemme viettää sen ajan, kun hän ei ole koulussa, ja kuinka me voisimme omalla aktiivisuudellamme edesauttaa oppimistulosten parantumista.

Monesti unohdamme sen, kuinka suuri vaikutus liikunnalla ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä on lasten ja nuorten oppimistuloksiin. Tutkimustenkin mukaan fyysinen aktiivisuus edistää lasten tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja tietojenkäsittelyä, kun taas hyvä kestävyys vaikuttaa erityisesti muistia vaativiin tehtäviin.

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ei vaikuta yksin oppimistuloksiin, vaan myös luokkahuone käyttäytymiseen, kun ylimääräinen energia on saatu purettua, on helpompi keskittyä tunneilla opetettaviin asioihin. Koulumatka liikunta on yksi hyvä keino lisätä aktiivisuutta arkeen ilman, että liikunnalle täytyy välttämättä löytää erillistä aikaa.

Liikunta myös lisää aivojen tilavuutta ja aktiivisuutta, erityisesti muistiin ja toiminnanohjaukseen keskittyvillä alueilla, tämä tuo lisää mahdollisuuksia oppimiselle. Lisäksi motoriset ja tiedolliset taidot kehittyvät käsi kädessä, joten onkin tärkeää, että lapsen fyysinen aktiivisuus ja liikunta alkaa jo varhaisessa lapsuudessa.

Tähän turvallisen ympäristön tarjoaa esimerkiksi perheliikunta, jossa lapsella on mahdollisuus löytää liikunnan ilo yhdessä turvallisesti oman aikuisen seurassa.

Moni lapsi haluaisi harrastaa, mutta yhä useampi seura joutuu sanomaan ei oota, kun vapaaehtoisia ryhmien vetäjiä on entistä vähemmän tai kulut karkaavat liian suuriksi, jolloin toiminnan järjestäminen ei ole enää seuroille taloudellisesti mahdollista.

Kannustankin tässä kohtaa jokaista aikuista ottamaan osaa näihin talkoisiin. Voisitko juuri sinä olla mukana lapsesi harrastustoiminnassa ja mahdollistaa samalla myös muutaman muun lapsen liikuntaharrastuksen? Ehkä tätä kautta saisimme myös oppimistulokset takaisin sille tasolle, jossa niiden kuuluisi olla.

Koulujen urheiluloman kunniaksi pidetään huolta siitä, että jokainen lapsi saa punan poskilleen ja löytää liikunnan ilon.

Eikä se liikunta ole yhtään pahaksi meille aikuisillekaan. Jospa jonain päivänä kulkisitkin työmatkasi pyörällä tai kävellen.

Teija Sirola

äiti, ohjaaja ja valmentaja lasten ja nuorten liikuntaryhmistä

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Rauma