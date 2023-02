Kevät on yhtiökokousten aikaa. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetään taloyhtiötä ja sen osakkaita koskevista asioista. Päätökset yhtiökokouksessa tekevät osakkeenomistajat eli osakkaat. Tuo se syy, miksi yhtiökokouksiin kannattaa osallistua.

Nyt voi perustellusti sanoa, että osallistuminen on erityisen tärkeätä. Maailman tilanteen takia, osakkaiden on varauduttava yhtiökokouksissa tuntuviin hoitovastikkeiden nousuihin. Koska korotukset ovat taloustilanteen takia käytännössä pakko tehdä, niin osallistumalla itse kokoukseen, olet kuulemassa perusteet korotukselle ja päättämässä niistä.

Yhtiökokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Joskus kokouksen puheenjohtajaksi valitaan hallituksen puheenjohtaja, mutta tehtävään voidaan valita joku toinenkin kokoukseen osallistuva osakas tai tarvittaessa kokonaan yhtiön ulkopuolinen henkilö. Puheenjohtajalla on tärkeä rooli kokouksessa.

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään tarvittaessa äänestämällä. Jos ei muuten ole laissa säädetty, päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Pääsääntöisesti yksi osake tuottaa yhden äänen. Jotkut päätökset on tehtävä määräenemmistöllä.

Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, ettei kokous veny tarpeettomasti. Toisinaan kokouksessa käytetyt puheenvuorot voivat venyä ja poiketa käsiteltävästä asiasta. Puheenjohtajalla on valtuudet pitää huoli siitä, että puheenvuorot liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Tarvittaessa puheenjohtaja voi rajoittaa puheoikeutta, jos puheenvuoro ei pysy aiheessa ja kokous venyy tarpeettomasti.

Yhtiökokouksessa saa esittää kysymyksiä ja mielipiteitä. Myös vastaehdotuksia voi tehdä, jos näyttää siltä, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Se on kuitenkin syytä muistaa, että tyhjänpäiväinen äänestyttäminen on pelkkää ajanhukkaa ja kiusantekoa. Asiantunteva puheenjohtaja hallitsee toki nekin tilanteet.

Jos yhtiöllä on tunnetusti riitaisa maine, se vaikuttaa kielteisesti yhtiön markkinatilanteeseen sekä myytäessä että vuokrattaessa. Yhtiökokouksiin kannattaa osallistua päättämään omista asioista, mutta se kannattaa tehdä rakentavassa hengessä.

Jukka Moilanen

kaupunginjohtaja emeritus (Ulvila)

hallitustehtäviä useissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä

Harjavalta