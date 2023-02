Oikein toimittuna säästämme huomattavan määrän ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja.

Hieno uutisjuttu yhteisöasumisesta (SK 15.2.) nostatti ainakin minun kehossani adrenaliinia. Ilmeisesti odotellaan taas innovatiivisia oivalluksia ja että rakennetaan uusia hienoja, uusia yksiköitä. Nykyisillä ei niin väliä.

Tartuin kynään siksi, ettei kävisi niin kuin Himmelin. Suuria suunnitellessa se tyhjennettiin täysin ennen aikojaan. Jos näin ei olisi tehty, niin se olisi hyvinvointialueen käytössä ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.

Porin Seniorikotiyhdistyksellä (aikaisemmin Porin Vanhustenkotiyhdistys) ja sen omistamilla kiinteistöyhtiöillä on noin 500 ikäihmisten käyttöön tarkoitettua asuntoa. Kiinteistöt eivät ole aivan uusia eivätkä edusta uusinta arkkitehtuuria, jota jossain tunnutaan myös kaipaavan.

Asuntoja on kuitenkin vuosien varrella perusteellisesti uusittu ja korjattu. Esteettömyyttä on parannettu niin paljon kuin se on rakenteellisesti ja taloudellisesti järkevää. Useissa taloissa on myös automaattinen paloilmoitusjärjestelmä ja joissakin jopa sammutusjärjestelmät.

Kaikissa on kerhotilat, jotka mahdollistavat lain tarkoittaman yhteisöasumisen ja sen myötä sosiaalisen toiminnan. Saunavuorot voidaan järjestää niin, että avustettavien saunavuorot ovat peräkkäin ja näin avustajienkin työstä saadaan tehokkaampaa.

Nyt puhutaan, kuin olisi kysymys jostain uudesta oivalluksesta. Tässä ei ole mitään uutta. Oman kokemukseni perusteella olen varma, että parikymmentä vuotta sitten eläköityneet Porin perusturvan kodinhoitajat voisivat hyvin kertoa, millaista on hyvä asuminen vanhustentalossa, jossa kotipalvelu toimii kunnolla.

Tämä toiminta on paljolti ajettu alas. Nyt olisi uuden nousun aika. Vastaavia kiinteistöjä on myös yksityisomistuksessa, joten eipä sitten höpötetä ensimmäiseksi uusien rakentamisesta.

Tehostetun palveluasumisen uusi nimi on ympärivuorokautinen asuminen. Se on parin viime vuosikymmenen ajan ollut ykkösprioriteettina. Johtuukohan siitäkin, että kansainväliset sijoittajafirmat ovat löytäneet aikamoisen rahantekokoneen ja mitoittaneet lobbaustoiminnan äärimmilleen.

Toivottavasti hyvinvointialueen johto ymmärtää tilanteen ja selvityttää oikeasti tämänkin toimintansa osa-alueen. Oikein toimittuna säästämme huomattavan määrän ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja.

Erinomainen tähän tarkoitukseen olisi myös vanhainkoti Himmeli, mutta sieltä lienee Porin perusturvan tuottavuusohjelman myötä hävitetty huonekalutkin. Tuottavuusohjelman miljoonat taisivat mennä taivaan tuuliin.

Ari Nordström

hallituksen puheenjohtaja

Porin Seniorikotiyhdistys ry

Porin vanhusneuvoston jäsen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Pori