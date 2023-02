Ympäri Satakuntaa ja varsinkin pienissä pitäjissä ihmisiä oikeutetusti pohdituttaa omien lähipalvelujen säilyminen, asiakasmaksujen taso ja työntekijöiden jaksaminen. Ihmiset odottavat, että päättäjät tekevät töitä palvelujen parantamisen puolesta.

Huoli on aito – kahvipöytien ääressä Vampulasta Karviaan mietitään sitä, miten palveluiden piiriin jatkossa tulee pääsemään ja halutaanko palvelut keskittää. Päättäjiltä odotetaan vastauksia arjen kysymyksiin ja toivoa tulevaan, kun tilanne maailmalla näyttää synkältä.

Tilanne kuitenkin näyttäytyy nyt siltä, että poliittiset päätöksentekijät keskittyvät kaikkeen muuhun paitsi palveluiden parantamiseen: milloin kyse on kokouspalkkioista ja milloin Porin kuntapolitiikan jatkamisesta hyvinvointialueella – tunnumme aina olevan kiistojen keskellä.

Ei ole suoranainen ihme, että satakuntalaisten luottamus politiikkaan ja hyvinvointialueeseen horjuu. Vastuu poliittisen päätöksenteon imagosta on meillä kaikilla päättäjillä.

Me pystymme kyllä parempaan.

Hyväksi nimittäin ei ole, että hyvinvointialueelta kantautuvat asiat hautautuvat jonninjoutavien kiistojen alle.

Tähän asti olemme linjanneet tärkeitä asioita: lähipalvelujen tärkeys on kirjattu strategiaan, omaishoitajien palkkioita on suuressa osassa maakuntaa nostettu ja peruspalveluihin halutaan panostaa. 10 000 työntekijää on luovinut muutoksen keskellä urheasti ja siirtymä onnistui verrattain hyvin.

Toivoa herättävät päätökset ja linjaukset ansaitsevat myös huomiota, kuten myös koko ajan tehtävä hyvä valmistelutyö.

Päätöksenteko tarvitsee sillanrakennusta ja malttia jatkossakin – vastakkainasettelulla ja kärjistämisellä ei Satakuntaa rakenneta.

Keväällä olemme nimittäin isojen päätösten edessä, kun hyvinvointialueella päätetään tulevasta palveluverkosta – siis siitä, missä ja miten hyvin palveluja jatkossa saa. Suuri osa ehdokkaista yli puoluerajojen vuosi sitten kampanjoi lähipalvelujen puolustajina ja palveluverkosta päätettäessä nämä lupaukset punnitaan.

Keskustalle linja on selvä: lähipalveluja tulee vahvistaa ympäri Satakuntaa.

Joonas Immonen

puheenjohtaja

keskustan aluevaltuustoryhmä

Huittinen