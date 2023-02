Maaseudun elinvoimaisuudessa kyläkaupoilla on iso merkitys. Kyläkaupat ovat tärkeitä vakituisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille.

Kyläkaupat ovat päivittäistavaramyynnin lisäksi myös tärkeitä kohtaamispaikkoja. Lähin kyläkauppani sisältää myös kahvilapalvelut ja kesällä jäätelömyynnin. Kahvikupin ääressä kuulee lähiyhteisön kuulumiset ja samalla yhteisöllisyyden tunne lisääntyy.

Kyläkauppojen rooli nähdään tärkeänä myös huoltovarmuuden turvaajina ruokahuollon ylläpitämisessä ja muiden palveluiden tuottamisessa. Kyläkaupoilla on merkitystä myös ekologisuuden kannalta, kun vältytään ajamasta pitempiä matkoja isompiin keskuksiin. Myös näille on syytä antaa arvoa.

Kyläkauppojen määrä on ollut jatkuvassa laskussa. Vuosituhannen vaihteessa niitä oli reilu 800. Vuonna 2021 Ruokavirasto myönsi tukea 178 kaupalle. Satakunnassa tukea sai seitsemän kyläkauppaa.

Tukea on myönnetty, jotta kyläkauppojen väheneminen pysähtyisi ja saataisiin maaseudun elinvoimaisuutta ylläpidettyä. Monelle kylälle kyläkaupan lopettaminen on valtava isku.

Kokoomuksen aikeet poistaa kyläkauppatuki on huolestuttava ilmiö. Kokonaisuutena puhutaan kahden miljoonan euron suuruisesta summasta. Maaseudun elinvoimaisuuteen sijoitettuna tämä on kuitenkin pieni raha. On kaikkien etu, että kyläkaupat saadaan pelastettua.

Jari Lepistö

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)

Karvia