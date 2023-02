Moni Ässien pelejä tällä kaudella ja varsinkin viimeisimpiä pelejä seurannut on varmasti pannut merkille, että maalintekotehokkuutta ei hyökkäyksessä yksinkertaisesti ole riittävästi, mikäli joukkue mielii taistella esimerkiksi kahdeksan tai jopa kuuden sakkiin pääsystä. Kympin sakkiin riittää toki kyllä nykyinenkin joukkue, joka toki komea saavutus sekin viime kausien rämpimisten jälkeen.

Ässät on pelannut tähän asti hienon kauden ja taistellut upeasti joukkueena sekä palauttanut sitä uskottavuutta, joka perinteiseen kiekkoseuraan ja kaupunkiin kuuluu. Tommi Kerttula on budjettiin nähden pystynyt kasaamaan hyvän joukkueen ja hankkinut kirkkaimpana tähtenä Niklas Rubinin. Nuoria pelaajia on kehitetty upeasti varsinkin Kiven aikana. Karri Kiven johdolla valmennus on tehnyt hienoa työtä.

Lukko-pelissä perjantaina tuli kuitenkin erittäin hyvin jälleen kerran esiin Ässien suurin ongelma. Ässät pelasi Lukkoa vastaan loistavan pelin ja olisi ansainnut voiton, mutta maalintekotehokkuus oli kehnoa jälleen. Maalipaikkoja pystyttiin luomaan riittävästi, mutta juonikkuus niissä sekä varsinkin laukausten laatu oli huonoa. Ylivoimapeli kärsii jatkuvasti osittain samoista syistä.

Kysymys kuuluukin, ollaanko ässäjohdossa tyytyväisiä tähän, vai halutaanko hyökkäystä vahvistaa ja tosissaan tavoitella pääsyä puolivälieriin ja sielläkin olla kovana haastajana. Kovin kaukana Ässät ei tästä tasosta olisi ja jo yhden maalinahneen laitahyökkääjän hankinta parantaisi varmasti mahdollisuuksia. Toki Kiven pelitapaa mukaillen hyökkääjän pitäisi olla lisäksi kelvollinen kahden suunnan hyökkääjä.

Mutta tyytyykö pelaajahankinnoista vastaava ja muutenkin tällä kaudella vähemmän esillä ollut Tommi Kerttula tähän, vai eikö hänellä ole enää tarpeeksi kunnianhimoa kevään suhteen, koska muutenkin työt Ässissä päättyvät tähän kauteen?

Kurvi ulvoo- podcastissa Kerttula ja Sahlstedt sanoivat, että pelaajamarkkinat ovat erittäin kuivat eikä pelaajia ole. Toisaalta moni muu joukkue on kyllä pystynyt vahvistamaan joukkuettaan. Toisaalta Kerttula pyörittelee, että jos lisää hyökkääjiä putoaa pois kokoonpanosta kokeneiden Ruutun ja Appelgrenin lisäksi, niin tarvitaan lisää leveyttä.

Tarkoittaako edellä mainittu, että sitten pelaajia kuitenkin löytyisikin markkinoilta vai sitä, että nostetaan lisää nuoria kokeneiden tilalle?

Ässät on toki hienosti nostanut useita nuoria pelaajia edustukseen, ja nuorten pelaajien pelaaminen on kehittynyt hienosti. On silti selvää, että varsinkaan kevään peleihin ei voi nuorista hakea kaikkea tarvittavaa leveyttä kokoonpanoon, varsinkin kun Ässien liigajoukkueessa pelaa nyt jo verrattain iso määrä nuoria pelaajia ja osa isoissa rooleissa.

Toivottavasti kuitenkin Kerttulalta virtaa ja intoa vielä löytyisi, koska hänellä on kyllä varmasti riittävästi taitoa ja kontakteja löytää se yksi maalinahne laitahyökkääjä vielä täksi kaudeksi.

Yksi tällainen olisi mahdollisesti Ville Meskanen, jonka sopimus loppuu SaiPassa tähän kevääseen. Meskanen olisi juuri Ässien kaipaama hyökkääjä loppukaudeksi sekä Kivelle entuudestaan tuttu pelaaja. Hän toisi lisää joukkueeseen sen kipeästi kaipaamaa tulivoimaa sekä ylivoimataitoa.

Varmasti edellä mainittu pelaaja lienee monen muunkin seuran intresseissä, mutta ihmettelen suuresti, jos ei Ässät ja Kerttula olisi yksi näistä. Joka tapauksessa siirtoraja on erittäin lähellä ja yksi maalinahne laitahyökkääjä joukkueeseen tarvitaan, olipa se sitten Meskanen tai joku muu.

Jani Nummi

Pori