Nämä eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan – periikö nouseva sukupolvi kestävällä pohjalla olevan maan?

Nykyreseptillä ei kyetä turvaamaan suomalaista hyvinvointia ja pitämään heikoimman puolta. Yli varojen ei voi elää. Hyvinvointia ei saada aikaiseksi velkaa ja byrokratiaa lisäämällä – mitkään rahat eivät riitä, jos ennaltaehkäisyyn ja yhteisöllisyyteen ei panosteta.

Elämme hyvinvointivaltiossa, joka on rakennettu menneiden sukupolvien uurastuksella ja työllä, viisailla ja rakentavilla poliittisilla päätöksillä. Kristilliset perusarvot ovat kaikessa olleet pitämässä moraalisesti kansakuntaamme yhtenäisenä ei vain sotiemme aikoina, vaan vuosisatojen ajan. Me emme voi antaa sen murentua ideologisten virtausten repivissä ristiriidoissa.

Suomea on viime vuodet johdettu ajatuksella, että vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi ja velkaa voi ottaa loputtomiin. Silti palvelut eivät ole parantuneet ja arjen menot sen kun kasvavat.

Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella. Onko siinä järkeä? Ei ole.

Nostan esille muutaman pointin:

Eikö ole niin, että jos työtä tekemällä ei tule toimeen, siinä ei ole järkeä? Eikö yhteiskunnassa sen suhteen monet asiat ole lähteneet kehittymään väärään suuntaan?

Työnteon on kannatettava aina. Verotusta on kevennettävä, liikkumisen hintaa on laskettava sekä työmarkkinoita ja sosiaaliturva uudistettava.

Jos hyvinvointivaltiossa ei pääse hoitoon. Mitoituksista ja kriteerien kiristämisestä ei ole hyötyä, jos ei ole rahaa ja tekijöitä – siksi sote-uudistuksen valuviat on korjattava pikimmiten. Hoitoon on päästävä riittävän ajoissa.

Emme voi jättää vanhuksia heitteille ja säästää perheiden hyvinvoinnista. Ikääntymistä ei pitäisi joutua pelkäämään.

Perheissä vanhemmilla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi päiväkotiin, jossa ei ole riittävästi henkilökuntaa. On järjetöntä tinkiä lasten ja perheiden tuesta ja säästää koulutuksesta.

On myös järjetöntä luopua kotimaisesta ruoantuotannosta ja energiasta. Kotimainen ruoan- ja energiantuotanto on turvallisuuskysymys. Markkinat on saatava kuntoon ja tuottajalle kohtuullinen korvaus. Suomalaiset kodit on pidettävä lämpiminä.

Minusta on myös järjetöntä luopua omistajuudesta ja kansallisesta päätösvallasta. Suomalaista omistajuutta on lisättävä. Tarvitaan ympäristö, jossa on kannattavaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja. On järjetöntä myydä Suomi ulkomaille. Kaikki kriittinen infra on pidettävä kansallisissa käsissä, ja suomalaisesta osaamisesta pidettävä kiinni.

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle. On kyse yrittäjyydestä ja työstä, hyvinvointipalveluista ja kasvusta, yhteisöllisyydestä ja toisistamme huolen pitämisestä.

Elias Rantanen

kaupunginvaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Huittinen