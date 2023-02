Arvoisa Jouni Lehtimäki, kiitos kirjeestäsi. Mielelläni vastaan avoimeen kirjeeseesi (SK 8.2.).

Kokoomus ja sosialidemokraatit ovat olleet vuorotellen hallituksessa, joskus myös samassa hallituksessa, eikä silti Suomen talous ole päässyt kunnolla nousemaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Bruttokansantuotteemme saavutti vasta 2021 saman tason kuin vuonna 2008.

On totta, että Marinin hallituksen aikana velan määrä räjähti nousuun, mutta on kokoomuskin velkaa ottanut ja rutkasti onkin. Velan määrä Suomessa suhteessa bruttokansantuotteeseen on tähtitieteellinen verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Kokoomus omalla vahtivuorollaan myi sähköverkot ja lannoitteet. Kokoomus mielellään esiintyy talouspuolueena, mutta toiminta hallituksessa osoittaa, että kokoomus ei ole sen kummempi talouspuolue kuin muutkaan. Kokoomus on mahtunut hyvin hallitukseen sekä vasemmiston että vihreiden kanssa, mikä jo yksistään kertoo sen, että erot eivät kovin isoja ole.

Suomessa ei varsinaisesti ole oikeistopuoluetta, kaikki ovat enemmän ja vähemmän vasemmalle kallellaan. Kokoomus on lähes yhtä vihreä kuin vihreät, ja tämä näkyy myös heidän europarlamentaarikkojensa toiminnassa.

Suureksi pettymyksekseni Petri Sarvamaa äänesti nollaa uusiutuvan energian direktiivissä. Uusiutuvan energian direktiivi määrittelee muun muassa sen, kasvavatko puut vuoden 2030 jälkeen. Kokoomus haluaa luopua ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, mistä taas sosialidemokraatit haluavat pitää kiinni.

Kokoomus ei ole valitettavasti edes enää arvokonservatiivinen puolue. Kokoomus edustaa nykyään samoja punaviherliberaaleja arvoja kuin muutkin puolueet. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat ainoat arvokonservatiiviset puolueet Suomessa.

Laura Huhtasaari

europarlamentaarikko, eduskuntavaaliehdokas (ps.)

Merikarvia