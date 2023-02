Viime viikkoina on paljon kirjoitettu Porin ja Satakunnan näivettymisestä, jolla tässä tarkoitan väestön vähenemistä, joka on jatkunut pitkään. Väki on vähentynyt niin Porista kuin Raumalta ja melkein kaikista kunnista. Ei tässä ole voittajia juuri ollut.

Varsinkin nuoret, muualle opiskelemaan lähteneet ovat jääneet joko opiskelupaikkakunnalle tai muualle työhön. Satakunta ei ole pystynyt tarjoamaan koulutusta vastaavaa työtä. Monet ovat myös lähteneet paremman työpaikan perässä muualle. Näin Satakunnasta on tullut lähes ikuinen muuttotappioalue.

Pori ja Satakunta ovat jääneet vaille omaa yliopistoa, koska riittävää yhteistä tahtoa ei ole ollut sen saamiseksi. Julkisuudessa esiintyneistä väitteistä huolimatta kukaan ei ole tarjonnut Porille yliopistoa, josta olisi kieltäydytty. Toisaalta koskaan Porista eikä muualtakaan Satakunnasta ole tehty konkreettista ehdotusta maan hallitukselle yliopiston perustamisesta.

Yliopistot ovat parasta aluepolitiikkaa. Siinä ei kukaan häviä, mutta monet hyötyvät. Yliopisto vetää puoleensa nuoria opiskelijoita, jotka luovat elinvoimaa alueelle. Yliopisto muuttaa koko kaupunkikuvan myönteiseksi. Pori on ollut taantuvaa teollisuusaluetta jo pitkään. Tämä kuva pitää muuttaa.

Kirjoitan tätä juuri nyt siksi, että Porissa ja muualla Satakunnassa ilmapiiri on muuttumassa. Yliopistolle ovat vihreää valoa näyttäneet sekä Satakuntaliitto että Porin kaupunki strategisissa tavoitteissaan. Nyt täytyy vielä muuttaa strategiat konkreettisiksi tavoitteiksi.

Eduskuntavaalien jälkeen käydään hallitusneuvottelut, joissa Satakunnan yliopisto pitää ottaa esille. Sitä varten pitäisi Satakunnassa laatia konkreettinen kuva, minkälaista yliopistoa tavoitellaan. Satakunnassa löytyy kyllä osaamista siihen, kun toimeen tartutaan. Selvityksiä on jo riittävästi. Niitä ei kannata tehdä.

Mikko Elo

filosofian lisensiaatti, valtiopäiväneuvos

Pori