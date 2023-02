Ratojen suunnittelu ja rakentaminen vie aikaa, mutta toimeen on ryhdyttävä.

Valtiontalousministeriön virkamiehet tulivat 24.1.2023 ulos ja kertoivat, ettei tunnin junalle ole taloudellisia perusteita. Käsittääkseni arvio oli tehty normaaliajan liikenteen tarpeisiin, tässä ja nyt, kuten niin useat meidän tilannearvioistamme. Tämän takia arviossa on mielestäni vakava puute. Siinä ei arvioida kyseiselle junalle tarvittavan radan käyttöä muuhun kuin rataliikenteeseen normaalina aikana.

Meillä puhutaan paljon huoltovarmuudesta, ja valitettavasti se usein käsittää vain energian ja ruuan. Perusteet tunnin junan kiskoille saadaan vain YTS:n (yhteiskunnan turvallisuusstrategia) häiriöiden ja uhkien analyysin pohjalta.

Suomi elää meriliikenteen varassa. Tukkuliikkeiden keskusvarastot, terminaalit sijaitsevat Suomenlahden rannikolla, pääkaupunkiseudulla. Jos tilanne Suomenlahdella ja Itämerellä jännittyy ja kauppamerenkulun laivaliikenne keskeytetään Suomenlahdella, se joudutaan ohjaamaan Ruotsin rannikon kautta Saaristomerelle ja Pohjanlahden satamiin.

Se tarkoittaa, että tavarat on kuljetettava ensin lännestä pääkaupunkiseudulle terminaaleihin ja sieltä ne on edelleen jaettava muualle maahan. Sama koskee vientiä. Päättäjien on hyvä muistaa Molotovin sanat yli 80 vuotta sitten. ”Te annoitte englantilaisten tulla pommittamaan Leningradia, ette anna enää koskaan”. Luulen, ettei suurvalta unohda koskaan.

Edellä kuvattuun ”tavararalliin” tarvitaan vuorokaudessa 18–24 junaa, riippuen käytössä olevien veturien määrästä tai yli 20 000 rekkaa. Samoilla raiteilla ja teillä liikkuu myös muu yhteiskunnan liikenne. Kotimaakuntieni huoltovarmuuden raiteita tarvitaan yhteiskunnan häiriötilanteessa jatkettuna Naantaliin ja Uuteenkaupunkiin.

Satakunnassa tähän varautumiseen tarvitaan Pori–Haapamäki-rata, koska Kokemäenjoen ylittävät rautatiesillat ovat helppo kohde ohjuksille. Tällöin Mäntyluodon syväsatama ja Rauma satama ovat poissa käytöstä.

Esitän, että tunnin junan ja koko maan rataverkon tarve arvioidaan koko rataliikenteen ja huoltovarmuuden pohjalta. Meillä on siihen aikaa, koska kuvittelen, ettei Venäjä kykene iskemään sotilaallisesti maahamme seuraavina vuosina ja sotilaallinen valmiutemme on kunnossa ja kehittyy koko ajan.

Ratojen suunnittelu ja rakentaminen vie aikaa, mutta toimeen on ryhdyttävä. Siviiliyhteiskunnan varautumisella on kiire, koska hybridisodankäynnin keinot Venäjällä ovat käytössä vaikka huomenna. Mielestäni eri ministeriöiden yhteistyössä on kehitettävää ja yhteen sovitettavaa niin, että toteuttajaporras saa yhteneväiset ohjeet ja käskyt.

Mauri Ikonen

Masku