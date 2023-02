Jokainen avantouintia harrastava voi lunastaa kontin avaimen kunnan virastosta takuumaksua vastaan.

Torstaina 2.2. SK esitteli laajasti Satakunnassa sijaitsevia talviuintipaikkoja. Maakunnasta löytyi parisen kymmentä saunalla varustettua avantoa. Esittelyn yhteydessä toimittaja Piia Koskiahde toi esiin sen, että Porin kaupungin keskusta tai sen lähituntuma on edelleen ilman kaupunkilaisille tarkoitettua avantouintimahdollisuutta. Lähimmille avannoille on keskustasta useita kymmeniä kilometrejä. Jos et omista autoa, matkat jäävät tekemättä.

Porilaiset odottavat malttamattomasti suunnitteilla olevan Kirjurinluodon saunan rakentamista. Hankkeen toteutuminen kestänee vielä pitkään, sillä lopullinen rakennuslupa sekä rahoitus puuttuvat.

Haluan kertoa esimerkin siitä, miten talviuintipaikka voidaan organisoida nopeasti ja edullisesti. Entisellä kotipaikkakunnallani Kirkkonummella on jo vuosikymmeniä toiminut seuraava käytäntö. Kunnan tekninen toimi siirtää syksyllä kahdelle uimarannalle parakkimallisen kontin. Konttiin vedetään sähköt lähimmästä jakelupisteestä. Tällä pidetään kontin lämpö plussan puolella sekä pyöritetään avantoa auki pitävää pumppua. Avantoaluetta kiertää ohuesta jäästä varoittavat köydet.

Huoltomiehiä ei normaalioloissa tarvita, sillä kontti on lukittu. Jokainen avantouintia harrastava voi lunastaa kontin avaimen kunnan virastosta takuumaksua vastaan. Avaimen haltijat on velvoitettu pitämään kontin sisätilat siisteinä. Keväällä kunnan huoltomiehet siirtävät kontin varastoon ja tekevät perushuollon. Avain luovutetaan takaisin vasta, kun lopetat harrastuksen tai muutat pois kunnasta.

Lukemattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että talviuinti on yksi parhaimmista terveyttä edistävistä harrastuksista ja säästää siten melkoisesti euroja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon budjeteista.

Ulla Aitta

KTM, tutkija

Pori