Hyvä Laura, Satakunnan Kansa uutisoi (SK 5.2.), että “liehittelet demareita hallitustanssiin”. Otsikko on tietysti toimittaja Sakari Muurisen laatima, mutta perustuu varmasti haastattelussa sanomaasi.

Olemme kumpikin toimineet pitkään politiikassa eri tehtävissä ja tiedämme, että hallituskokoonpanon päättävät äänestäjät vaaleissa. Nyt seuraavan kerran 2.4.2023. Eniten ääniä saanut puolue aloittaa hallitustunnustelut, ja onnistuessaan saa pääministeripuolueen aseman. Jokaisella ehdokkaalla on sitten varmasti oma mielipide siitä, mikä olisi toimivin hallituskokoonpano.

Minä olen jo useaan otteeseen todennut, että jos vaalien tulos sen mahdollistaa, minun mielestäni tulevan hallituksen tulee perustua kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan.

Puolueesi entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi tammikuussa Suomen Uutisissa (SU 21.1.23), että “Kyseenalaistamme järjestelmän, jossa työntekijä ja yrittäjä ovat ensisijaisesti vero-orjia, joiden tehtävä on rahoittaa rahanjakoa. Meidän mielestämme yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointi syntyy siitä, että ihmisillä on työtä ja että he saavat itse päättää, mitä oman työnsä hedelmillä tekevät.”

Kokoomus haluaa tulevalla vaalikaudella muuttaa verotusta rakenteellisesti siten, että verotuksen painopistettä siirretään ansiotuloverotuksesta haittaveroihin. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä. Kevennys toteutetaan kautta linjan kaikille palkansaajille, koska työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa. Kevennys kohdistuisi myös eläkeläisille. Veronkevennys katetaan puolestaan kiristämällä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotusta.

Verotuksen kohdalla puolueidemme tavoitteet ovat hyvin yhteneväiset. EU-politiikassa kumpikin puolue korostaa hallitustenvälisyyttä ja europarlamentin roolin vahvistamista komission aseman sijaan. Ei Sinulla, Laura, ole tarvetta ”liehitellä demareita”.

Toteamukseesi, että “kokoomus ei olisi ikinä uskaltanut puolustaa Suomen etua”, otan esimerkiksi EU-komission esityksen EU:n (metsien) ennallistamisasetukseksi. Kokoomus vastustaa tätä, koska päätösvalta Suomen metsistä kuuluu meille suomalaisille. EU:n yhteisen ympäristöpolitiikan keinot on valittava tavalla, jolla kotimaisten metsien vastuullista ja kestävää käyttöä ei vaaranneta. Suomen turvallisuutta kokoomus on jo 1990-luvulta alkaen halunnut vahvistaa Nato-jäsenyydellä, mikä toteutunee nyt lähikuukausina.

Jouni Lehtimäki

varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Pori