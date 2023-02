Aluehallintovirasto on päättänyt antaa luvan Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle pohjaveden ottamiselle Kuninkaanmännyn pohjavedenottamosta. Erityisen hämmentävää asiassa on se, miten vähän vaikuttaa paikallinen kokemusperäinen tieto tähänastisesta kehityksestä paikallisessa vesiluonnossa. Paljon on virheitä tehty, mutta niistä on myös opittu.

50-luvulla ympäristö joutui olosuhteiden pakosta ottamaan vastaan enemmän kuin kesti, Köyliönjärvi hyvänä esimerkkinä. Silloin rakennettiin omavaraista ruokahuoltoa. Kuhakanta menetettiin ja järvi muuttui ajoittain jopa kasteluvedeksi soveltumattomaan kuntoon. 80-luvulla monimuotoiset virheiden korjaustoimet alkoivat purra ja järvi alkoi toipua. Kuhakin on jo palannut. Pohjavesilähteet järven pohjassa eivät ole vielä elpyneet.

Monia järveä ympäröineen harjualueen soita ojitettiin turhaan puunkasvun toivossa. Pitäisikö joitakin kohteita ennallistaa? Tähänastinen pohjavedenotto on ollut iso vaikuttaja Ilmijärven ja Köyliönjärven pohjavesilähteisiin. Ilmijärven laskuoja ei saa enää lähtevää vettä järvestä, joka oli muutama vuosikymmen sitten erittäin kalaisa puro. Se hakijayhtiön teettämä automatisoitu virtauksen mittapato ojassa on ollut rakentamisesta lähtien pääosin kuivilla, mittausdataa ei ole juurikaan esitelty. Onko ostettu tutkimus jätetty joiltakin osin kertomatta?

Säkylä on merkittävää ja monipuolista talousaluetta, joka nojaa suurelta osin terveeseen ympäristöön, vesiluonto keskiössä. Tuo pohjaveden ottolupa on taas paha takaisku ympäristöterveyden parantamisen tiellä ja vastoin kaikkea positiivista kehitystä. Tulee paljon ennallistettavaa, johon kuuluu metsien ja soiden lisäksi vesiluonto.

Yksittäisten kuntalaisten mahdollisuudet ovat rajalliset vaikuttaa tuohon negatiiviseen kehitykseen. Kunta on kuntalaisten ja yritysten vaaleilla valittu edunvalvoja turvaamaan kunnan elinvoimaa. Kunnassa tulisi olla ammattiosaajista koottu “nyrkki” suojaamaan kunnalle ja koko seutukunnalle elintärkeää pohjavesipääomaa ja johtaja, jolla on kasvot. EU:n vesipuitedirektiivit ovat jo nyt velvoittavia.

Veikko Salo

Säkylä