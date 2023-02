Urani alkoi vuonna 1970 saksalaisen konsulttien apuna tehtaalla Porin Puuvillassa. Opin tuntemaan saksalaisen järjestyksen ja kovan työtahdin. Näillä opeilla Suomi toteutti oman talousihmeensä. 1970-luvulta 2020-luvulle tehdasteollisuuden työn tuottavuus on noussut noin viisinkertaiseksi.

Vuonna 1980 aloitin työni kauppakorkeakoulussa. Silloin oppilaat olivat asiakkaita, joille järjestin yritysyhteyksiä, ja noin tuhat ohjaamani gradua tuli tehtyä yritysnäkökulmasta. Yliopistomaailma on siitä muuttunut. Kuten silloin, opetuksen hoitaa pieni joukko opettajia, mutta hallinnon henkilömäärä on havaintojeni mukaan noin viisinkertaistunut.

Suomesta on tullut suunnittelun suurvalta. Julkisella sektorilla strategiasta on tullut kaiken viisauden lähde. Suunnitteluvimman sijasta pitäisi panostaa opettajien ja opetuksen tukihenkilöiden työn tukemiseen.

Yliopistomaailmassa muun muassa Harvard on kestomenestyjä. Kuuntelin Harvardin rehtorin esityksen asiasta. Hänen viestinsä oli selkeä. Harvard menestyy asiakastyöllä, ja siellä kaikki meilläkin tunnetutkin professorit velvoitetaan panostamaan opetukseen.

Suomessa opetus on sivuseikka. Sitä ei arvosteta. Saman peruspalkan saa, vaikka ei opettaisi mitään. Tutkimus sen laadusta riippumatta saa suuren painoarvon, koska sen mukaan yliopistot luokitellaan. Ja mitä yliopistot edellä, sitä muut oppilaitokset perässä.

Menestyvät maat ja yritykset, joita olen tutkinut, tietävät ajattoman menestysreseptin, siis teknologia ja ammattiosaaminen. Noin 80 prosenttia osaamisesta tulee työstä. Työyhteisö kouluttaa vastuuseen. Koulukuri on enää muisto vain toisin kuin Saksassa, ja nuori voi häiriköidä koko oppivelvollisuusaikansa omaa ja muiden oppimista.

Oman yliopistourani aikana tein yhteistyötä kotimaisen, pohjoismaisen ja välistä muiden Euroopan maiden yrityssektorien kanssa. Sieltä löysin sisällön oppikirjoihin ja opetukseen. Kävin paljon pk-yrityksissä. Yrittäjien viesti oli se, että heillä ei ole aikaa eikä varaa opettaa työntekijöitä ajantasaiseen teknologiaan ja työprosesseihin. Siitä maksetaan kouluille.

Ratkaisu on oppisopimusjärjestelmä Saksan malliin. Saksassa noin 80 prosenttia nuorista lähtee 14–15 vuoden iässä oppisopimuskoulutukseen. Siinä pääpaino on oppia työ ja työhön nivotaan opintojaksot – ja työstä maksetaan palkkaa. Saksassa nuorisotyöttömyys on luokkaa 5 prosenttia, kun se on Suomessa vakava yhteiskunnallinen riskitekijä.

Saksan oppisopimusjärjestelmää hoitaa kauppakamari. Yritykset tarjoavat panostaan, koska siitä maksetaan, toisin kuin Suomessa, ja oppilaiden palkka on porrastettu osaamisen mukaan. Nuorille oppisopimus tarjoaa laadukkaan työpaikan. Mutta tätä väylää voi jatkaa ammattikorkeakouluun ja yliopistoon ja nousta vaativimpiin tehtäviin.

Yhteiskunnan kannalta oppisopimus säästää aikaa ja rahaa, kun opetellaan alusta pitäen tehokas työprosessi ja teknologia. Nuoret saadaan kiinni elämään, kun he saavat palkkaa. Näin Suomessa elettiin sodan jälkeen ja talouskasvu oli huippua. Olisiko syytä palata vanhaan ja koeteltuun malliin?

Arto Lahti

professori, Aalto-yliopisto, EASA:n (European Academy of Science and Arts) jäsen