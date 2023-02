On perjantai-ilta ja Yyterin koirarannalla on vierähtänyt tunti koiran kanssa leikkiessä, joten päätätte lähteä kotiin. Matkalla autolle koirasi astuu lasinsirpaleeseen ja tassusta alkaa vuotamaan verta. Soitat päivystävälle eläinlääkärille ja pääsette pikaisesti hoitoon. Onneksi ei käynyt pahasti, eikä haava niin suuri ollutkaan.

Mitä jos vahinko olisi sattunut tiistai-iltana? Porin pieneläinpäivystys on Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n Syke-klinikalla arkisin kello 8–20, perjantaisin kello 8:sta maanantaihin kello 8:aan asti ja arkipyhinä edeltävästä päivästä kello 20.stä alkaen seuraavaan arkipäivään kello 8:an asti. Muina aikoina päivystys on Raisiossa ja Tampereella. Kaupungin ja Evidensian alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen päivystystä ei ole Porissa arki-iltaisin tai öisin.

Eikö lemmikeistä välitetä ja päivystystä viitsitä järjestää?

Sykkeen johtavan eläinlääkärin Marika Virtasen mukaan syy on yksinkertaisesti, että eläinlääkäreitä on liian vähän. Hoitoja ollaan valmiita jatkamaan aiempaa pidempään ja lemmikkien määrä on kasvanut, jonka vuoksi työmäärä on kasvanut.

Virtanen kertoo, että päivystystä ei ole unohdettu ja rekrytointiin käytetään kokonaisen työntekijän työaika. Lisäksi päivystys vaatii paljon työvoimaa, sillä muun muassa työaikalain toteutumisesta tulee pitää huolta. Eläinlääkäreitä rekrytoidaan Euroopan laajuisesti ja pulaa on muuallakin. Toivoa kuitenkin on ja toivottavasti kuulemme pian rekrytoinnin tuloksia.

Kiireellisessä tilanteessa avun löytäminen läheltä voi olla ratkaisevaa lemmikin elämän kannalta, joten 24/7 päivystykselle olisi tarvetta myös Porissa.

Eläinlääkärin työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa ja itsemurhaprosentti on alalla korkea.

Yksittäiselläkin ihmisellä on tapoja, joilla asiaan voi vaikuttaa. Jokainen on vastuussa omasta käyttäytymisestään ja kommunikoinnistaan.

Yksi eläinlääkärin työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on lääkäreiden maalittaminen ja haukkuminen sosiaalisessa mediassa. Yksittäistä lääkäriä saatetaan haukkua julkisesti ja epäreilusti, eikä hänellä ole mahdollisuutta puolustautua. Keskusteluihin lipsahtaa asiavirheitä ja tapahtumia liioitellaan herkästi.

Mikäli kokemus on huono tai on sattunut virhe, asiasta kannattaa keskustella lääkärin kanssa suoraan. Eläinlääkärit ovat eläinrakkaita ihmisiä, joten lääkäri on luultavimmin aidosti pahoillaan ja haluaa löytää tilanteeseen ratkaisun. He myös keskustelevat keskenään, ja muuttoa harkitseva lääkäri voi ottaa huomioon millainen työilmapiiri alueella on asiakkaidenkin toimesta.

Hoitotaakan vähentämiseksi pohditaan muitakin keinoja, kuten vastuun jakamista hoitajille. Eduskuntavaalitkin ovat ihan nurkan takana ja äänestämällä voit vaikuttaa, miten lemmikkieläinten hyvinvointi taataan jatkossa.

Päivystykseen soittavan lemmikinomistajan huoli on aina aito, eikä yhteydenottoa tule pelätä. Moneen asiaan saa avun onneksi jo puhelimitse.

Pidetään huolta toisistamme ja lemmikeistämme, yhdessä.

Pyry Väre

eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Ulvila