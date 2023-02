Mediassa on syyllistetty sokerijuurikkaiden viljelijöitä mehiläisten tuhoamisesta. Näkemys on yksipuolisesti esitetty, ja antaa väärän kuvan suomalaisesta juurikkaan viljelystä.

Kysymys on siitä, että juurikkaan siemenet peitataan aineella, joka sisältää neonikotinoideja. Neonikotinoideja taas pidetään luonnolle haitallisina aineina, erityisesti pölyttäjille.

Tarkoitus kuitenkin neonikotinoidien käytöllä on taata kasvin pääsy maan pinnalle, ennen kuin tuholaishyönteiset tuhoavat ne jo ennen taimivaihetta. Siemen myös pinnoitetaan käsittelyn yhteydessä niin, ettei siemenestä pääse irtoamaan haitallisia aineita maaperään.

Huomioitavaa on, että siementen peittaus neonikotinoideilla myös vähentää muiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Tuholaistorjunnan määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, jos peitattua siementä ei ole saatavissa. Nykyisellään peitatulla siemenellä tuholaisongelma on minimaalinen. Ongelmaksi viljelijöille koituu myös, ettei neonikotinoideille ole juurikaan korvaavia aineita tarjolla.

Suomen käytössä oleva maatalousala on 2,3 miljoonaa hehtaaria. Tällä alalla viljellään eri viljelykasveja. Alasta noin 10 000 hehtaaria on sokerijuurikkaalla, ja nyt vain pienellä alueella viljelty juurikas on nostettu syylliseksi pölyttäjien vähenemiseen.

Sokerijuurikas ei ole pölyttäjille erityisen houkutteleva ”ei kukkivana kasvina”, joten juurikkaan viljelijöiden syyllistäminen on kohtuutonta. Yksi huomattava tekijä pölyttäjien vähenemisessä on kotieläintalouden väheneminen, ja sen myötä laidunmaan pienempi osuus maatalousalasta. Kotieläintalouden väheneminen johtuu sen kannattavuuden laskusta ja yhä tiukemmista määräyksistä eläinten pitäjille.

EU–tuomioistuin on ensi vuodesta lähtien kieltänyt neonkotinoidipeittauksen koko EU:n alueella. Toivottavaa olisi, että EU kieltäisi elintarvikkeiden tuonnin EU:n ulkopuolelta, jossa käytetään elintarvikkeiden tuottamisessa meillä EU:n alueella kiellettyjä aineita.

Tällaisen uutisoinnin myötä on syytä muistuttaa yhä edelleen, että suomalaisessa viljelyssä käytetään minimaalisen vähän torjunta-aineita verrattuna muihin Euroopan maihin. Suomalaiset elintarvikkeet ovat turvallisia.

Marja-Leena Siiri

MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän jäsen

Eurajoki