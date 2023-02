Satakunnan hyvinvointialueella on suunniteltu palkanalennusta taas kerran naisvaltaisen ja matalapalkkaisen alan työntekijöille.

Kyseessä ovat vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat. Apua tarvitsevat henkilöt ovat saaneet sosiaalitoimen kautta päätöksen oikeudesta henkilökohtaiseen avustamiseen. Avustettavien tarpeet ovat monenlaisia ja erittäin todellisia. Usein avustajan tuki on ainoa mahdollisuus oman kodin ulkopuolisten palveluiden saavuttamiseen tai kotona pärjääminen.

Aluehallituksen käsittelyssä on ehdotus yhtenäistää kaikkien avustajien palkka 11,31 euroon tunnilta.

Jos kyseisen avustajan työnantaja on Heta-liitossa, jolloin maksetaan työehtosopimusten edellyttämää palkkaa, tarkoittaisi se melko suurta palkanalennusta. Uusia avustajia haetaan jo tällä suunnitellulla tuntipalkalla.

Tässä ajassa, kun inflaatio ja muut seikat nostavat hintoja, on uskomatonta ajatellakaan tämän suuntaisia muutoksia palkkoihin. Tarpeeksi hyvin on mielessä hyvinvointialueen johtoportaan palkkakeskustelut ja lopputulokset.

Ostovoima vähenee kodeissa jo nyt, ja joudutaan harkitsemaan, mitä ja missä ostoksia tehdään.

Avustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikaisia työntekijöitä, opiskelijoita, kotiäitejä, eläkeläisiä ja työttömiä. Koska verotuksessa on oman käytön kilometrikorvauksen omavastuu 750 euroa, jää työmatkat, kuten työvaatteetkin maksettavaksi palkasta. Avustajan palkka on monelle tärkeä tulonlähde.

Esitämmekin vaatimuksen, että avustajien palkka pitää nostaa, ei laskea. Tällä tavalla saamme alalle lisää työvoimaa. Jo nyt on työvoimapula, se on helposti tarkistettavissa.

Me allekirjoittaneet emme ole sitä mieltä, että maahanmuuttajien lyhyt kielikurssitus avustajiksi, kuten Porissa on suunnitteilla, olisi oikea ratkaisu. Avustettavissa on hyvin paljon henkilöitä, joilla on erityyppisiä kommunikaatiovaikeuksia. Niiden tulkitseminen jopa samaa äidinkieltä osaavilla on haasteellista.

Kristiina Joki-Vogelainen ja Eija Sand

Rauma